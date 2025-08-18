Brozas tendrá su centro de cuidados de mayores por nueve millones

Brozas va a disponer en su localidad de un espectacular centro de convalecencia y para cuidados continuados a personas mayores de referencia financiado con fondos NextGeneration de la Unión Europea. El contrato ya ha salido a licitación y la primera fase del recinto costará hasta 9,3 millones de euros (IVA incluido). Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 1 de septiembre y, posteriormente, la adjudicataria dispondrá de 15 meses para finalizar las obras.

Proyecto

Tal y como aparece en la memoria del proyecto, el objetivo es disponer de un centro geriátrico que actúe como centro de referencia comarcal para la atención integral a personas mayores que cuente con un área residencial con Unidades de Convivencia destinadas a las personas mayores en situación de dependencia y que faciliten en la medida de lo posible la estancia en un entorno hogareño y participativo, promoviendo las actividades y la gestión de la propia vida.

Privacidad

También mejorará la privacidad. Por otro lado, habrá un área de cuidados y convalecencia que será independiente, donde se prestará asistencia sanitaria en régimen de hospitalización a mayores que, por su complejidad, no puedan ser prestados en su domicilio habitual, bien sea su casa o una residencia, y que requieran de un proceso de recuperación de la salud en un entorno medicalizado hasta la recuperación funcional de las capacidades dañadas durante la enfermedad aguda, y hasta conseguir la mayor independencia posible, reintegrando a la persona a su medio habitual, domicilio o residencia.

Asistencia sanitaria

La asistencia sanitaria en estas unidades incluirá los cuidados del enfermo, el tratamiento y control de sus procesos patológicos, el diagnóstico y tratamiento de posibles complicaciones y la rehabilitación de las funciones perdidas que sean reversibles.

El lugar

Por otro lado, la selección estratégica de la ubicación permitirá la creación de empleo y desarrollo económico de la localidad, teniendo además en cuenta una distancia asumible con el hospital de referencia para que pueda haber un desplazamiento rápido. Con este proyecto se pretende contar con un nuevo centro residencial público, de tamaño y diseño adecuado, necesario para la transformación de los servicios sociales especializados en el cambio de modelo de atención residencial en la región.

Ilusión

Un proyecto que ilusiona, y mucho, a Brozas. La creación de empleo es fundamental en el medio rural y va de la mano con otra infraestructura propuesta por el consistorio, como es el balneario. Pretende reabrir los baños de San Gregorio, que se cerraron en 2017 tras dos décadas en funcionamiento. La instalación fue una de las empresas más fuetes del municipio. La licitación de la obra, con un presupuesto de 1,3 millones aportados por la Diputación de Cáceres y el consistorio, ya ha salido a concurso público.