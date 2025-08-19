La Jazzeres Big Band actuará en Trujillo, el miércoles

Este miércoles, la ciudad trujillana acogerá una de las numerosas propuestas enmarcadas en el programa Estivalia 2025, promovido por la Diputación de Cáceres. La cita será en el Paseo Ruiz de Mendoza, frente al Ayuntamiento, a las 21.30, con la actuación de la Jazzeres Big Band. Se trata de una nueva orquesta de jazz de gran formato, nacida en el entorno del Festival de Jazz de Cáceres y dirigida por Enrique Tejado. Sus orígenes se remontan a la Big Band del Conservatorio ‘Hermanos Berzosa’ de Cáceres, cantera que lleva casi tres décadas formando músicos y agrupaciones.

Al escenario subirán 18 componentes, que ofrecerán un viaje sonoro por la historia del jazz, desde el swing de los años 30, con referentes como Benny Goodman o Glenn Miller, pasando por Duke Ellintong hasta contemporáneos como Chick Corea.