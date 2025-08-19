La Jazzeres Big Band actuará en Trujillo, el miércoles
La propuesta se enmarca en el programa Estivalia 2025, de la Diputación de Cáceres
Este miércoles, la ciudad trujillana acogerá una de las numerosas propuestas enmarcadas en el programa Estivalia 2025, promovido por la Diputación de Cáceres. La cita será en el Paseo Ruiz de Mendoza, frente al Ayuntamiento, a las 21.30, con la actuación de la Jazzeres Big Band. Se trata de una nueva orquesta de jazz de gran formato, nacida en el entorno del Festival de Jazz de Cáceres y dirigida por Enrique Tejado. Sus orígenes se remontan a la Big Band del Conservatorio ‘Hermanos Berzosa’ de Cáceres, cantera que lleva casi tres décadas formando músicos y agrupaciones.
Al escenario subirán 18 componentes, que ofrecerán un viaje sonoro por la historia del jazz, desde el swing de los años 30, con referentes como Benny Goodman o Glenn Miller, pasando por Duke Ellintong hasta contemporáneos como Chick Corea.
- Muere una niña de 10 años en un accidente de tráfico que ha dejado otros ocho heridos en la A-5
- La Orquesta Panorama llega a Cáceres: estos son los dos pueblos donde actuará en agosto
- La Toscana Española, así ha bautizado Alejandro Sanz su paraíso extremeño
- Los datos de todos las inversiones en pueblos de Cáceres, a golpe de 'clic
- Un incendio pone en jaque a las casas junto al pantano de Valdesalor
- El incendio de Arroyomolinos arrasa 800 hectáreas y su evolución es 'bastante desfavorable
- Polémica en un pueblo de Cáceres por acartelar toros «resabiados»
- Nuevo plan en Malpartida de Cáceres para construir 300 nuevas viviendas