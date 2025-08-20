Trujillo centra su programa festivo en el deporte, la música y la tradición

La ciudad trujillana ya cuenta los días para vivir una de sus celebraciones más esperadas: las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Victoria, que se desarrollan del 18 de agosto al 14 de septiembre, con un completo programa cargado de actividades religiosas, culturales, deportivas y de ocio para todos los públicos.

Tal y como explicó este martes, Rosario Melo, concejala de Festejos del Ayuntamiento de Trujillo, dicha programación es similar a la de años anteriores y está pensada para el disfrute de todos los vecinos y visitantes.

En el encuentro, la responsable también dio a conocer el cartel que ilustrará la edición, que está diseñado por la trujillana Soledad Tovar, creadora de Coronada Collage. “Se trata de una obra que muestra a la Virgen de la Victoria, patrona de nuestra ciudad, con una sensibilidad artística muy especial”, señaló Melo.

Con respecto a las actividades enmarcadas en el citado programa, tras varias jornadas centradas en los tradicionales torneos para peñas, que comenzaron el lunes, el día 28 tendrá lugar uno de los momentos más emotivos con la bajada de la Virgen de la Victoria desde el castillo hasta el templo de San Martín. Esa noche, la plaza Mayor acogerá el concierto de Son del Berrocal.

El 29 será otra jornada destacada con el pregón de las fiestas, a cargo de Victoria Bazaga Gazapo, Consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, seguido del concierto de Marlon. La cita se desarrollará en la plaza Mayor y será gratuita. En este caso, no se permitirá la entrada de botellón.

La música seguirá siendo protagonista el 4 de septiembre, con el concierto de Los Secretos y el 5, con el de El Arrebato. Ambos serán en el campo de fútbol. A esto se suman numerosas actividades infantiles, como Las Aventuras de Coco y Pepe, las marionetas de Peneque El Valiente o Pepito y sus amigos, también en la plaza.

Otro de los momentos clave será el canto de la Salve, el día 6, con los tradicionales fuegos artificiales, aun pendiente de confirmación. En este sentido, la edil adelantó que si el riesgo de incendio es alto o extremo, no se lanzarán. Esta jornada precederá a la Solemne Misa Mayor, el domingo, con la posterior subida de la imagen al castillo. Hasta el día 14, serán los festejos taurinos los que ocupen la mayor parte del programa festivo.