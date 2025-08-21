Encuentros en Montánchez: la noche en que Juan Margallo siguió siendo profeta en su tierra

Juan Margallo siempre fue profeta en su tierra. Esa tierra lleva por nombre Montánchez, en la provincia de Cáceres, y en la noche del 20 de agosto le tributó un homenaje póstumo después de toda una vida dedicada al teatro. El actor y director teatral falleció casi llegada la primavera de este año 2025.

20 aniversario

Fue con motivo del 20 aniversario de los Encuentros en Montánchez-Diálogo de Culturas, que el mismo promovió ya entrado el siglo XXI y que supuso concentrar durante una semana, cercano ya septiembre, actividades en torno a lo cristiano, lo árabe y lo judío en un pueblo de poco más de 2.000 habitantes.

Profeta en su tierra

El profeta en su tierra conquistó, desde el Castillo, a sus paisanos gracias a la obra ‘El señor Ibrahim y las flores del Corán’. Desde entonces, a lo largo de estas dos décadas, el diálogo y el cruce de culturas han llenado el municipio de música y artes escénicas a las puertas de las fiestas de la Virgen del Castillo, que este año cumple 75 años de su coronación como patrona del lugar.

Desde el año 2000

Desde principios de la década de los 2000, Juan Francisco Margallo Rivera (Cáceres, 1940-Madrid, 2025) siempre fue a los Encuentros de su pueblo, al barrio del Canchalejo, a San Blas, o a la Plaza del Altozano, junto a su compañera Petra Martínez, también actriz. No olía a fiestas hasta que los Margallo no aparecían por la Plaza de España. Petra con su simpatía eterna, dejándose fotografiar con los fans de la serie ‘La que se avecina’, y Juan ataviado con camisas que le hacían 30 años más joven. Y junto a ellos, sus nietos y familiares más cercanos.

Montánchez

Margallo siempre llevó a gala ser de Montánchez. Su legado fueron estos Encuentros (el espacio escénico municipal lleva por nombre ‘Teatro de los Encuentros Juan Margallo’ desde 2022) a los que pidió larga vida la citada Petra Martínez en el acto de inauguración, arropada por el alcalde de la localidad, Joaquim Planas; el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino; y la diputada provincial de Igualdad, Antonia Molina.

El Castillo

En una noche en la que el frío de la sierra empezó a llegar al Castillo, Martínez habló de “la gente, los paisajes y la comida de Montánchez” y reivindicó la continuidad de esta cita con la convivencia entre culturas. “Me acuerdo cuando hace 20 años se hablaba de estos encuentros como una cosa tan bonita y necesaria, se hablaba de la unidad de los pueblos a niveles lejanos y solo pido que esto siga durante mucho tiempo”.

Intervención

“Muy cortita” en su intervención, la laureada actriz reclamó que esa unidad, esa convivencia, se traslade “a otros sitios de España y del resto del mundo” y recordó que “en muchos sitios se está sufriendo”. A renglón seguido pidió, de manera particular, “paz para Palestina, para Gaza”.

Israel y Palestina

Esa llamada al fin del conflicto bélico entre Israel y Palestina fue secundada por otros oradores. Los otros dos protagonistas de la noche fueron ‘El Gato con Jotas’ y el actor Fernando Ramos, ambos con raíces extremeñas como Juan Margallo y también reivindicativos de la cultura que se cultiva en los pueblos de Cáceres y Badajoz y que traspasa fronteras.

El Gato con Jotas

Sergio Gómez, el verdadero nombre de ‘El Gato con Jotas’, defendió el “orgullo” de recibir un premio en su tierra y Fernando Ramos habló de los “cinco sentidos” que se amplían al llegar a Montánchez y oler a jamón ibérico.

Pianista

Tras los discursos de rigor, la noche en el Castillo se iluminó con velas y se ambientó con la música del pianista Diego Valdivia y su grupo de fusión flamenca. En días sucesivos llegan a los Encuentros en Montánchez-Diálogo de Culturas el grupo La Guardia, Huecco y la obra teatral ‘Ellas de oro’. Se cumplen en estos días nada menos que 20 años de un hito cultural que ya tiene como padrino de honor a Juan Margallo, el montanchego que siempre fue profeta en su tierra.