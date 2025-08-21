Rescatan a un vecino de Serradilla accidentado en un sendero de difícil acceso

La Guardia Civil, del puesto de Talaván, y bomberos de Plasencia, han rescatado a un hombre de avanzada edad accidentado en una zona de difícil acceso en un sendero de Serradilla en la madrugada de este jueves, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Los agentes recibieron el aviso a las 3.30 horas que alertaba de un accidente de un vecino de Serradilla, que había salido de su domiciio alrededor de medianoche, y acudieron en su busca. Hasta que localizaron al varón, se desplazaron por un sendero de más de un kilómetro intransitable para vehículos y lo encontraron en una "zona abrupta de muy difícil acceso", tras haberse precipitado por un cortado. La víctima se encontraba tendida en el suelo, consciente pero aquejado de intensos dolores que le impedían moverse por sus propios medios.

Ante la situación, se solicitó la intervención de un equipo de bomberos y de personal sanitario. Por lo que efectivos del Parque de Bomberos de Plasencia y personal sanitario de Serradilla se incorporaron al dispositivo.

Imagen del rescate. / Guardia Civil

Trasladado al hospital

Dadas las dificultades del terreno y el estado del herido, los sanitarios no pudieron realizar una valoración completa en el lugar, por lo que trasladaron al hombre al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

La evacuación del accidentado se llevó a cabo de manera conjunta por agentes de la Guardia Civil y bomberos, quienes trasladaron al herido en camilla durante un trayecto a pie por una zona abrupta hasta alcanzar un punto seguro donde pudo ser atendido y evacuado al centro hospitalario.