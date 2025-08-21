El teatro vuelve un año más a Hoyos con el festival Cla-cón, que homenajea al actor cacereño 'Bola'

Hoyos, en el corazón de la Sierra de Gata, se convierte en el mejor escenario para vivir el teatro de calidad. Su Conjunto Histórico-Artístico acogerá la séptima edición del Festival Internacional de Teatro Cla-cón, una propuesta que busca vincular el desarrollo cultural local, de la comarca y de toda la región.

El cartel y la programación se ha presentado en los Jardines del Museo Pedrilla de la mano de la diputada provincial, María Toscano, el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino, el alcalde de Hoyos, Óscar Antúnez, y el director del festival, Javier Uriarte, de la Compañía Z Teatro.

El director del Festival ha desgranado la programación de esta séptima edición del Festival, donde ha querido resaltar la calidad de las obras y el respeto "máximo" de las personas que asisten a las representaciones. De este modo, y con la novedad de una jornada más, las obras se distribuyen de la siguiente manera: el día 3, la Z Teatro homenajeará a Juan Manuel Domínguez, 'Bola', con la obra 'Un bululú para Bola'. Será a las 21.30 horas en el parque de la Casa Castillo.

El día siguiente, los portugueses de Peripecia Teatro llegarán a la plaza de la Constitución a las 21.30 horas para la obra 'Iberia'. El día 5, Karlik Danza Teatro, a la misma hora y en el mismo enclave, pondrá en escena 'Y fuimos héroes'. El 6 habrá doble función, con los extremeños La Escalera de Tijera representando un espectáculo familiar a las doce del mediodía en el Atrio de la Iglesia. Se llama 'Sos y ego'. Ya en horario nocturno, la compañía madrileña Factoría Teatro escenificará 'El celoso'. Para finalizar, los salmantinos de Poniente Teatro representarán 'Enigma Shakespeare' el 7 de septiembre.

El aforo de las representaciones teatrales es aproximadamente de 300 personas y el precio de las entradas de 6 euros (excepto la familiar que es gratuita). Existe también un abono de 20 euros para poder asistir a todas las representaciones. En los próximos días se publicará a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Hoyos cómo acceder a la reserva de las entradas y compra de bonos.

Además, al igual que en la edición anterior, habrá un espacio para la formación con el taller 'Del Juego al Bufón', impartido por Luis Jiménez, director, actor y fundador del Festival de Teatro Don Quijote de París. Este curso se desarrollará en la Casa de Cultura de Hoyos del 4 al 7 de septiembre, en horario de mañana.

