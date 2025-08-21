Trujillo honra a la Virgen de la Victoria con tradición, devoción y comunidad

La Hermandad de la Virgen de la Victoria de Trujillo presentó este martes, el programa de actos religiosos de las fiestas en honor a la patrona. En la cita, Javier Diz, su presidente, destacó que, aunque el calendario mantiene la estructura de años anteriores, incorpora algunas novedades que enriquecerán la vivencia de los fieles.

Así, el día 28 de agosto tendrá lugar la bajada de la Virgen de la Victoria desde el castillo hasta el templo de San Martín, donde permanecerá hasta la misa Mayor, el día 7, que estará concelebrada y presidida por Jesús Pulido, obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres.

Tras la entrada de la imagen en la iglesia, se realizará el acto de bienvenida, con la intervención del presidente, la alcaldesa, Inés Rubio, que cederá su bastón de mando a la Virgen de la Victoria y el consiliario de la hermandad, Juan Carlos Milla. Al término, el grupo trujillano Son del Berrocal ofrecerá un concierto en la plaza Mayor.

El novenario comenzará el 29, con oficios a las diez de la mañana y a las 20.30. En esta ocasión, el predicador será David Calderón Carmona, párroco de la Virgen del Pilar, en Plasencia, canónigo de la Catedral y actual Vicario de Pastoral de la Diócesis, quien acompañará con sus reflexiones durante todos los días de la celebración.

Tradiciones y novedades

Siguiendo con la tradición, los menores, al igual que el año pasado, llevarán a cabo la Oración de los niños a la Virgen de la Victoria, el 29, 30 y 31 de agosto y el 4 y 5 de septiembre, a las doce. El último día, a las 12.45, los pequeños procesionarán con una imagen de la virgen, replicada con tecnología 3D, por la plaza Mayor. Los jóvenes tendrán su tiempo de oración el día 2 de septiembre, a las 22.00.

Otros momentos destacados serán la vigilia eucarística de la Adoración Nocturna masculina y femenina, la celebración de las bodas de plata y oro de los matrimonios y la presentación de los recién nacidos a la Virgen de la Victoria.

El día de la Salve mantendrá su itinerario habitual con el besapiés, la Oración de Hermandades o la puja, para culminar con el canto del himno, en la plaza Mayor, acompañado por la Asociación Cultural Banda de Música ‘Antonio Flores’. Cabe resaltar que durante el novenario, en el que participarán distintos coros y colectivos religiosos de la ciudad, se cantará cada día una estrofa de las tres que componen la Salve, con el objetivo de conservar y transmitir su letra.