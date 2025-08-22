Cáceres y España lloran

Mi nombre es Jesús Domínguez Cuesta, tengo 80 años, nací en Tornavacas y actualmente resido en Cáceres. Quiero compartir mi dolor y mi preocupación por el reciente incendio que ha devastado mi pueblo, una tragedia que me ha hecho derramar lágrimas de impotencia al ver arder árboles centenarios, testigos vivos de nuestra historia.

Aviso

El día que comenzó el incendio, me encontraba en la ladera del valle del Jerte, en la dehesa boyal de Peña Negra, en Tornavacas. Desde allí vi caer un rayo en el Calvitero, el punto más alto de Extremadura. Inmediatamente llamé al 112, como he hecho en otras ocasiones. En pocos minutos, un helicóptero realizó varios viajes y logró apagar el fuego. Sin embargo, un segundo rayo impactó en una mina abandonada en el margen izquierdo del puerto de Tornavacas; la lluvia que siguió lo extinguió. Pero hubo un tercer rayo, que no alcancé a ver, que cayó en Jarilla y desató esta enorme desgracia. Reconozco que se han empleado muchos recursos para combatir este difícil incendio, pero el daño ya está hecho.

El monte arde...

Quiero expresar lo que se siente cuando el monte arde, y para ello comparto una pequeña historia personal, sin más pretensión que transmitir mi experiencia. Nací en 1944 en Tornavacas, en una familia de clase media con cinco hermanos. Mis padres y abuelos, marcados por las penurias de la Guerra Civil, nos enseñaron el valor del trabajo en el campo para subsistir. Más tarde, mi madre se trasladó a Cáceres con nosotros para que pudiéramos estudiar, con tan solo mil pesetas al mes. Mi padre se quedó en el pueblo, vendiendo ganado para costear nuestra educación. A mí, que no me gustaba estudiar, decidí volver a Tornavacas. Allí trabajé arando con un mulo durante un mes y cuidando un rebaño de cabras en la dehesa de Los Sillares, junto a un cabrero. Por las tardes, recogíamos las cabras para que cada familia tuviera leche, y en Navidad llevábamos los cabritos a vender a Madrid. Aquella dehesa, limpia y productiva, generaba riqueza para el pueblo.

Abandono

Hoy, en cambio, la dehesa está abandonada, invadida por maleza y escobas, un polvorín listo para arder en cualquier momento (adjunto una fotografía como prueba). Su rentabilidad es nula, y su estado es un reflejo del descuido que sufren nuestros montes. Durante 60 años, he sembrado árboles en lugares como Casar de Cáceres, Montánchez y Tornavacas, especialmente cerezos. Para mí, cada árbol es como un hijo: lo siembras, lo riegas, lo podas y esperas que dé frutos. A veces, me acerco a un árbol y lo abrazo, porque quienes somos del campo sabemos lo que significa cuidar la tierra.

Incendio de Jarilla. / E. P.

Escritos...

Hace tres años, envié un escrito a la Junta de Extremadura, al entonces presidente D. Guillermo Fernández Vara, a la consejera Dña. Begoña García Bernal, al alcalde de Tornavacas, D. José Antonio Recio Sánchez, y al presidente de la Diputación, D. Carlos Carlos Rodríguez. En él, alertaba sobre el riesgo de incendio en la dehesa boyal, una reserva natural con robles, castaños, encinas y pinos, rodeados de maleza, que haría imposible controlar un fuego. No recibí respuesta. No soy nadie importante, solo un enamorado de la naturaleza, pero mi advertencia, desgraciadamente, se ha cumplido.

Jesús Domínguez Cuesta. / CEDIDA

Preocupación

El ayuntamiento de Tornavacas, con su alcalde y el pleno, está preocupado por la dehesa boyal y otras fincas como Serrada, Asperones, La Angostura, y temen que el fuego pueda alcanzar Gredos. Por eso, pido a quien lea esta carta que apoye un proyecto de limpieza para nuestras dehesas, para que no tengamos que seguir llorando por más incendios. En los próximos días, enviaré este escrito junto con las fotografías correspondientes para dar fe de esta situación.

Abrazo

Termino enviando un abrazo fuerte a las comarcas del Ambroz, del Jerte y a todas las zonas de España que sufren la devastación de los incendios. Cuidemos nuestra tierra, porque es parte de nosotros.