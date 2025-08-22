Un choque entre un camión portavehículos y un coche de mantenimiento de carreteras en la A-66 deja un herido leve
EP
La Guardia Civil ha restablecido el tráfico en la autovía A-66 a la altura del kilómetro 554 en sentido Salamanca que se había cortado para realizar labores de limpieza y acondicionamiento de la vía tras un accidente.
Así, el tráfico ha quedado restablecido a las 14.05 horas, momento hasta el que ha estado interrumpida la circulación de uno de sus carriles.
Una persona ha resultado herida leve en la colisión este viernes entre un camión portavehículos con un vehículo de mantenimiento de carreteras en la autovía A-66, en el término municipal de Cáceres.
Como consecuencia del siniestro, se ha cortado en primer lugar el carril derecho, entre los kilómetros 554,300 al 554, para llevar a cabo las labores de limpieza y acondicionamiento de la vía, permitiéndose la circulación de los vehículos por el carril izquierdo.
Una vez finalizada la limpieza de este tramo, se ha actuado de la misma manera en el otro carril.
