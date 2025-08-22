Madrigalejo llega al éxtasis con la Orquesta Panorama

El impresionante grupo musical gallego Panorama ha llegado a la provincia de Cáceres para celebrar dos espectaculares actuaciones esta semana. La primera fue ayer, en la localidad de Madrigalejo, que llegó al éxtasis en uno de los conciertos de la gira 'Epic Tour'.

31 pueblos en 31 días

La orquesta está haciendo un recorrido musical que pasará por 31 municipios en el mes de agosto. Uno cada día. Están repartidos por toda la península ibérica, incluyendo localidades portuguesas. El Ayuntamiento de Madrigalejo ya avisaba de que el grupo les haría "vivir una noche histórica".

Inigualable

Se trata de un "show único y una experiencia inigualable", que tuvo lugar en el campo de fútbol, con un montaje escénico "nuevo y colosal" que incluye iluminación de "última generación", pantallas led de grandes dimensiones, sonido envolvente, coreografías y puestas en escenas "impactantes", así como un elenco artístico de "alto nivel".

Villa del Campo

Sin embargo, no será el único pueblo de la provincia que va a visitar la orquesta, que este año cumple 36 sobre los escenarios. El próximo domingo, la gira llegará a Villa del Campo, que también acogerá la música y show de la orquesta que realizó su primera actuación el día de Navidad de 1988.