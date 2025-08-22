Proponen crear un centro juvenil en un edificio sin uso de Trujillo

La agrupación local de Somos Cáceres ha plateado al gobierno municipal trujillano la necesidad de dar un nuevo uso al local situado en la plaza del Molinillo, que actualmente, se encuentra sin actividad. La propuesta pasa por convertirlo en un centro cívico juvenil, que sirva como lugar de encuentro y desarrollo de actividades para los jóvenes de la ciudad.

Adela Augusto, secretaria de Política Institucional, ha defendido que «es imprescindible contar con instalaciones que fomenten la participación y el ocio saludable entre la juventud» y ha señalado que, en la actualidad, «existen notables carencias en materia de políticas juveniles». Asimismo, el grupo concluye que la gestión municipal «es un auténtico caos, sin proyectos de futuro».