El refugio de animales Turgalium realiza mejoras en sus instalaciones

El refugio de animales Turgalium de la ciudad trujillana, ha llevado a cabo en las últimas semanas, varias mejoras en sus instalaciones, con el objetivo de garantizar el bienestar de los animales durante el periodo estival, una pretensión que se extiende a todo el año.

Así, entre las actuaciones destacan la colocación de lonas y telas en diferentes zonas, para proporcionar sombra tanto a perros como a gatos, así como la instalación de extractores en los techos metálicos de las habitaciones, lo que permite disipar mejor el calor, que habitualmente, se acumulaba en cada una de las dependencias.

Otra de las intervenciones es la ampliación de la gatera, cuyo patio podrá usarse como chenil adicional, en caso de necesidad. También se ha trabajado en la zona delantera de acceso al refugio, donde se han colocado estructuras de sombra que mejoran las condiciones de los animales y protegen al personal del refugio y a las visitas.

Según explica Mario Gilabert, presidente de la entidad, dichas mejoras han sido posible gracias a donaciones de particulares y a la subvención del consistorio. De hecho, el colectivo agradecía hace unos días en redes sociales, la colaboración que le ha permitido acometer estas acciones. «El refugio poco a poco, va creciendo, va mejorando y todo gracias a vuestra ayuda y apoyo», escribía.

Abandonos y adopciones

Una de las mayores preocupaciones de la asociación es el índice de abandonos que se registra cada año, sin embargo, desde que comenzó el verano y en lo que a perros se refiere, las cifras no han aumentado, señala Gilabert.

En contrapartida, sí se ha detectado un incremento en la llegada de gatos, muchos de ellos nacidos en la calle o fruto de camadas no deseadas, un asunto sobre el que el refugio trata de sensibilizar.

En cuanto al ámbito de adopciones, la protectora sigue manteniendo su línea de colaboración internacional. De hecho, próximamente, varios perros viajarán a Francia, Holanda y Bélgica para ser adoptados, incluyendo mastines, podencos y cachorros, que encontrarán una nueva vida en hogares de estos países.

Así, el refugio continúa consolidándose como un recurso clave en la protección animal de la comarca, no solo en acogida y cuidado, sino en la promoción de la adopción responsable y la educación ciudadana.