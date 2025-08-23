Valencia de Alcántara: el alma popular de San Bartolomé

Las Ferias y Fiestas de San Bartolomé tienen un especial significado para Valencia de Alcántara. Pocos municipios conservan el sabor auténtico de los festejos patronales como este municipio de La Campiña. El consistorio colabora con todos los actos programados y además es el que materializa en exclusiva algunas de ellos. Joaquín Paniagua, concejal de Festejos de Valencia de Alcántara, explica que es uno de los consistorios que aún sigue organizando la coronación de reina, míster, damas de honor y del emigrante.

Una de las señas de identidad de las Fiestas de San Bartolomé es la gran implicación de las asociaciones y colectivos culturales como la Asociación de Mujeres Rurales ‘La Cigüeña’, la Asociación de Amas de Casa, la Asociación Cultural Peña Festiva ‘Los Castúos’, entre otras, así como artesanos locales.

La participación de los vecinos más jóvenes deja bellas estampas como ésta en Valencia de Alcántara. / ÁLVARO RODRÍGUEZ

El programa se ha diseñado para todos los públicos, con especial atención a los pequeños, que han disfrutado de un Peque Prix y un concurso de puzzles. Los mayores tienen su día propio y ya está elegido el alcalde y la alcaldesa mayor, que serán proclamados en la plaza de la Constitución.

El turismo tiene una gran importancia en la vida de Valencia de Alcántara. Por eso la jornada de hoy está enfocada a ellos. El Paseo de San Francisco es el espacio reservado para que se les obsequie con productos típicos de la zona. «Los tratamos muy bien», apunta Joaquín Paniagua.

La Asociación Cultural Peña Festiva ‘Los Castúos’ en su sede. / EL PERIÓDICO

La música es también uno de los elementos característicos de estos días y no son pocos los que se acercan a Valencia de Alcántara atraídos por la calidad de las orquestas y los tributos. Este año se realizan a los años ochenta y noventa, así como a Manuel Carrasco. La alta calidad de las orquestas es otro rasgo característico.

No obstante, el verdadero leitmotiv de estos días es la hermandad y la camaradería. Por eso se ha programado una cena vecinal bajo el significativo nombre de ‘Yo traje…’. Cada vecino o colectivo aportará una vianda a esa comida de convivencia que se celebra por primera vez.

El concejal de Festejos destaca la afluencia estos días de turistas procedentes de Portugal y de la vecina Badajoz. Finalmente, el edil cree en futuras ediciones de la feria sería interesante potenciar los conciertos y tributos, que constituyen un gran atractivo.

Juéllega Extremeña durante una reciente actuación. / EL PERIÓDICO

‘Los Castúos’

La Asociación Cultural Peña Festiva ‘Los Castúos’ es todo un referente durante las fiestas en Valencia de Alcántara. De hecho, es una peña que cuenta con un programa de actividades propio, con actividades para los niños y adultos que convierte la sede de la asociación de la calle Marqués de la Conquista en el auténtico epicentro de la diversión. Con cerca de 80 miembros, todos ellos con un alto grado de implicación, su labor no solo se circunscribe a los fastos de San Bartolomé, sino que se extiende a lo largo de todo el año en acontecimientos como la Boda Regia.

Fundada en 1990, ‘Los Castúos’ tiene como presidente a Ángel Bonito desde entonces. «En la peña –bromea- es antiguo hasta el presidente. Trabajamos mucho en verano sobre todo y en invierno hacemos la ruta micológica, la matanza tradicional y también participamos en San Isidro».

El alcalde de Valencia de Alcántara Alberto Piris, en el homenaje a la tercera edad de una pasada edición. / ÁLVARO RODRÍGUEZ

Tras el exitoso Gran Prix para los más pequeños, hoy la actividad estrella de ‘Los Castúos’ es el Club del Chiste, un maratón de ocurrencias para todo el que quiera participar y en el que han confirmado su actuación cuatro ‘valientes’. «La verdad es que cada año se atreven menos a subirse al escenario porque hay mucho temor a ofender con los chistes a algún colectivo», señala Bonito.

Otro de los momentos estelares de ‘Los Castúos’ es la vaquilla del aguardiente, que organiza conjuntamente con el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara. Su misión consiste en que no bajen al ruedo menores de edad, que no entren cristales a la plaza y en general velar por la seguridad de la lidia.

Los aficionados se refugian de la vaquilla en una jaula central. / ÁLVARO RODRÍGUEZ

La asociación tuvo un importante papel en la recuperación de la salida en procesión de san Bartolomé, que está consolidada como una tradición de todos los vecinos. Actualmente, siguen sacando el santo en las andas. ‘Los Castúos’ tiene unos galardones propios, que se entregan el lunes 25 de agosto en su sede, y tras los cuales se ofrece el conocido y participativo vino de fin de fiestas. Durante todo su desarrollo la sede de la asociación acoge una exposición de cuadros de Gregorio de la Pena Bonito.

La Asociación de Mujeres Rurales La Cigüeña, en el Día del Turista. / ÁLVARO RODRÍGUEZ

Uno de los momentos más esperados de las fiestas patronales en Valencia de Alcántara es la misa cantada en honor a san Bartolomé. Las voces de la Coral Juéllega Extremeña suenan con emoción en la iglesia de Rocamador. Desde 1980 esta agrupación se encarga de conservar el folclore de Valencia de Alcántara y toda la zona rayana. Al frente de la asociación está Juan Antonio Navas como presidente y Carmen María Reyes como directora musical. El autor de la Misa Extremeña cantada es Emilio Blas de la Rosa.

Juéllega Extremeña se compone de distintas secciones: rondalla, cuerpo de baile, grupo rayano, coral y escuela de baile. En total son casi un centenar de miembros que realizan una gran labor de divulgación del folclore rayano. El pasado mes de agosto celebraron el tradicional y exitoso Festival Internacional de Folclore, que ha contado con grupos de Alicante y Argentina.

Alberto Piris, alcalde de Valencia de Alcántara. / EL PERIÓDICO