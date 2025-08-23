Valencia de Alcántara rinde honores a san Bartolomé con toros y verbenas

La de ayer volvió a ser una noche mágica en Valencia de Alcántara. La población rinde hasta el 26 de agosto honores a san Bartolomé con un completo programa festivo que combina los agasajos al turista, los espectáculos taurinos, los oficios religiosos, los conciertos y los agasajos a mayores y niños.

Isabel Acedo (Reina), Roberto Carballo (Míster), Zulema Antón (Dama), Vega Plasencia (Dama), y Paula González (Dama del Emigrante) recibieron anoche en la plaza de la Constitución el aplauso de los valencianos. Todos ellos destacan por su juventud y su compromiso con el municipio.

El periodista y escritor Alonso de la Torre pronunció el tradicional pregón, en el que se ensalzó a Valencia de Alcántara, municipio que aparece en numerosos de sus libros y escritos.

Cartel taurino del 23 de agosto en Valencia de Alcántara. / EL PERIÓDICO

La jornada de hoy está consagrada al turista, pues durante su transcurso se agasajarán a los que visiten el municipio con productos típicos en el Paseo de San Francisco. El grupo de Artesanía Local en colaboración con el consistorio prepara una carrera de jueves que comenzará sobre la una del mediodía. Aunque el momento más esperado de la jornada será el festejo taurino, toda una tradición en Valencia de Alcántara que reúne a primeros espadas. En esta ocasión, a las siete y media de la tarde se lidiarán todos de Manuel Blázquez a cargo de los diestros El Cid, Ginés Marín y David de Miranda. La corrida despierta un gran interés entre los aficionados lusos y no son pocos los que se acercan a Valencia de Alcántara.

Por la noche se desarrollará en la sede de la Asociación Cultural Los Castúos un concurso de camisetas. Sobre las once de la noche comienza un tributo a Manuel Carrasco en la plaza de la Constitución, tras el cual actuarán la orquesta Nueva Versalles y un DJ.

San Bartolomé, 24 de agosto

El día 24 de agosto es San Bartolomé y la actividad taurina se inicia a las siete de la mañana con las llamadas ‘vaquillas del aguardiente’ en la plaza de toros.

Al mediodía, en la iglesia de Rocamador, se oficia la misa en honor al patrón local, san Bartolomé. Una vez más la conocida coral Juéllega Extremeña se encarga de cantar la misa, tras la cual saldrá la procesión.

Como es habitual, las vaquillas forman parte nuclear del programa, y sobre las ocho de la tarde los aficionados podrán disfrutar de sus evoluciones en la plaza de toros.

Las fiestas de San Bartolomé son, ante todo,un ejercicio de convivencia y fraternidad como pone de manifiesto la cena vecinal de convivencia de cuadrillas y asociaciones abierta a todo el público en el parque de España. La jornada se remata con un concierto homenaje a la música de los años 80 y 90, la actuación de la orquesta Factoría y un DJ. También habrá otro en la explanada de la plaza de toros.

El día 25 de agosto está consagrado a los niños y los mayores. Al mediodía y organizada por la Asociación de Mujeres Rurales ‘La Cigüeña’ habrá un MasterChef en el paseo de San Francisco.

Otra de las ventajas de las jornadas será la entrada gratuita en la piscina municipal y las actividades acuáticas en el parque de España. Por la noche se procederá a la proclamación del alcalde y alcaldesa mayor, que este año son Lorenzo Carrillo Buenavida y Natividad Bautista Bonito. Un concierto de Pilar Boyero homenaje a Rocío Jurado es el fin de fiesta. Al día siguiente los mayores disfrutarán de matiné al mediodía.