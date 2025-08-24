Incendios forestales
Cortan un tramo de la EX-A1 por un incendio forestal en Malpartida de Plasencia
Un incendio forestal declarado en Malpartida de Plasencia ha obligado a cortar un tramo de la Ex-A1, en el kilómetro 41,7, en dirección a Portugal, según la Dirección General de Tráfico ha publicado en su web.
Los bomberos de Batallón T-15 han informado a tavés de 'X' que en lugar hay trabajando bomberos del Miteco, del Sepei de Cáceres y del Infoex.
