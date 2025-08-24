'Encuentros en Montánchez': dos décadas de canto a la convivencia

Los niños y niñas de Montánchez confeccionan sus golems. Han escuchado la historia del golem de boca del cuentacuentos y ahora su imaginación vuela y toma forma en unos divertidos muñecos de arcilla que recrean el mito judío del Gran Rabino Loew de Praga. Videojuegos y personajes de cómic de la actualidad rinden homenaje a esta figura que toma vida para ayudar a su creador. Es una de las sugerentes actividades de ‘Encuentros en Montánchez. Diálogo de Culturas’, la gran cita cultural del verano en la provincia de Cáceres, que hoy finaliza. Son dos décadas de divulgación de la cultura viva del municipio, de noches en el Castillo donde la música traspasa los sentidos, de exposiciones y de soñar con un mundo inclusivo en el que las raíces cristianas, árabes y judías conviven en armonía.

Petra Martínez /

Tras el contundente concierto de Huecco, hoy domingo el menú creativo se compone de un escape room de las tres culturas, la misa del emigrante y un pasacalles temático que saldrá desde la plaza del Altozano hasta la plaza de España.

Han sido días de emoción, en los que se ha reconocido la trayectoria de El Gato con Jotas, que este año arrasa por toda Extremadura con sus conciertos, y Fernando Ramos, un actor extremeño que siempre ha mostrado orgullo por su tierra. Aunque hubo un momento lleno de sentimiento fue la intervención de Petra Martínez, quien recordó en la inauguración de los ‘Encuentros’a su compañero, el también actor Juan Margallo, así como lo necesario que eran los hace dos décadas. Entonces ya se hablaba de la unidad de los pueblos lejanos. Pidió que este espíritu de convivencia se traslade a España y al resto del mundo. Especialmente, pidió paz «para Palestina, para Gaza».

Diego Valdivia, Mario de los Santos y Yolanda Pozo. / EL PERIÓDICO

Magia pianística

En esa primera noche la magia del piano flamenco de Diego Valdivia iluminó la velada. Su estilo de fusión puso los vellos de punta a los asistentes, con un piano lleno de velas, el baile de Mario de los Santos, la percusión de Yolanda Pozo y la guitarra de Daniel Valenzuela.

Los ‘Encuentros en Montánchez’ también son una ventana abierta a la creación local, con una exposición en la sala Felipe VI del centro cívico que se ha llenado de propuestas y público. Han sido días en los que todo ha entrado por los sentidos gracias a catas y maridajes de gastronomía árabe, judía y cristiana.

La Guardia, durante su actuación en Montánchez. / EL PERIÓDICO

La Guardia deslumbró a todos los asistentes, que llenaron el Castillo de Montánchez para recordar los temas de este grupo mítico de los ochenta. Ellos en sus redes sociales han calificado la noche como «¡Excelente bolo en Castillo de Montánchez! Gran público. Llenazo in the night».

El viernes, que comenzó con una ruta por las ermitas locales, un mural colaborativo y el cuento de Jonás y la Ballena, fue el día de la sorprendente presentación del libro ‘Cuando te escribo’ del escritor, músico y compositor Leonardo Gascón Ferrero, quien se ayudó de un piano para explicar su obra y repasó grandes momentos del cine. La noche no puedo acabar mejor con Ellas de Oro, una divertida y a la vez reflexiva propuesta sobre las vidas de mujeres del siglo de oro. La historia de todas ellas, que ha tejido con sabiduría David García-Intriago, se acompañó de música en directo e hizo reír a los espectadores.

Premios literarios

Otro acontecimiento con efeméride de estos días ha sido la entrega de los Premios Literarios Villa de Montánchez, cuyo jurado ha estado presidido por el escritor Tomás Martín Tamayo. Los galardones, organizados por la Asociación Cultural Pueblo de Montánchez han cumplido 25 años en perfecto estado de salud, coincidiendo además con los 75 años de la Coronación de la Virgen del Castillo.

El alcalde de Montánchez, Joaquín Plana, hace un muy positivo balance del transcurso de esta vigésima edición. «Me gustó mucho el espectáculo de Diego Valdivia, es un ‘artistazo’. Hemos tenido todos los días lleno de público el Castillo. El Certamen Literario ‘Villa de Montánchez’ se encuentra consolidado tras veinticinco ediciones. Las actividades paralelas también han tenido una gran aceptación, especialmente la exposición de artistas locales que lleva ya tres años y que se ha sumado con éxito a la propuesta», concluye.