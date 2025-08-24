El herido en los toros de Guadalupe sigue en estado grave: "El pitón entró por la pierna y salió por el abdomen"

El herido en los festejos taurinos que se han celebrado esta semana en Guadalupe sigue en estado grave en el Hospital Universitario de Badajoz a causa de una lesión vascular grave y ya suma dos intervenciones en apenas 24 horas.

Reconocido aficionado

Según ha podido saber este diario tras hablar con autoridades de la Puebla, el hombre de 66 años es natural de Logrosán y es un reconocido aficionado en los festejos taurinos de la zona de Las Villuercas. Tal y como se puede apreciar en el vídeo, que se ha hecho viral en las redes sociales, la cogida revestía gravedad solo por ver cómo se llevaban las manos a la cabeza quienes estaban en las inmediaciones de la esquina del coso donde se produjo el suceso (en la plaza de Santa María de Guadalupe).

Animal imponente

El animal, imponente por sus grandes hechuras, ya había salido en el tradicional recorrido que hacen los astados por 'La Candelera' (subida al Parador por las calles Marqués de la Romana y Nueva de los Capellanes). A pesar de que primero los suelen lidiar en el albero y luego los sueltan por dichas vías, se optó por que con este animal fuese al revés. Justo al regresar a la arena y cuando todavía restaban unos 25 minutos de lidia popular en el último animal del último festejo de este año, el astado de la ganadería Carriquiri se fue hacia la parte superior de la plaza y embistió en una de las esquinas.

A dos varones

Cogió a dos varones al mismo tiempo. Al primero, otro reconocido amante taurino de la zona y con pasado en el mundo de la tauromaquia, le zarandeó hacia arriba en varias ocasiones, pero no resultó herido y pudo escapar a través de los barrotes. Sin embargo, el herido de gravedad tuvo peor suerte y fue corneado. Gracias a que un mozo llamó la atención del toro y pudo llevársele de la zona en la que tuvo lugar la cogida, otros jóvenes le sacaron de la plaza y le trasladaron rápidamente a la enfermería portátil instalada en la localidad.

Gritos y miedo

Los gritos de terror y ver cómo la mayoría del público (que abarrotó un año más las gradas de la plaza) se ponía en pie ante la preocupación ya hacían presagiar que había sido una dura cogida. "Es habitual que este hombre venga cada año a ver los toros. No sabemos cómo pudo ocurrir. Se debió descuidar hablando con otra persona y luego no logró escapar. Estamos muy preocupados", cuenta el alcalde de Guadalupe, José Miguel Martín.

Diagnóstico

Con el rápido traslado a la enfermería comenzaba el trabajo de los médicos. Guardia Civil y Cruz Roja, presentes en el festejo, fueron los primeros en actuar. El diagnóstico era grave. Había sufrido una cornada de 24 centímetros que había entrado por la parte superior de la pierna, afectando a la artería femoral, y había salido por el abdomen, hiriendo también algunas tripas. "Le pillaron a tiempo aquí", cuenta Martín, que agradece y felicita el trabajo del doctor (que también trabaja en el hospital pacense).

Dos operaciones

La primera intervención en la misma localidad duró unas tres horas, pero al menos lograron contener la hemorragia. Después, en torno a las once de la noche, la Unidad Medicalizada de Emergencias de Cañamero (UME 5.2) se acercó hasta el lugar para trasladarle al Hospital Universitario de Cáceres. Apenas estuvo un par de horas en la capital provincial, pues a las dos de la madrugada fue necesario su traslado a Badajoz por la gravedad de sus lesiones, donde ha sido operado por segunda vez por la afección de la cornada a las tripas, donde también tenía infección.

Suspensión del festejo

A causa del suceso, las autoridades guadalupenses optaron por suspender el festejo. "Solo hay una ambulancia, que es lo obligatorio, y no podíamos arriesgarnos a que ocurrese algún suceso más. Por lo que la concejala del área dio la orden de finalizar la lidia cuando restaban unos 25 minutos", explica Martín.

Otra cogida

Cabe destacar que, además, en la lidia previa de un novillo, otro varón de unos 60 años natural de Guadalupe también había sido cogido con heridas en la cara y tiene una costilla rota.

Despedida

La Comisión de Festejos Taurinos de Guadalupe ha despedido en sus redes sociales sus fiestas, que han definido como "espectaculares" por la organización, el ambiente y los animales. "El punto y final ha sido un poco agridulce por las cogidas sufridas. Esperamos que se recuperen cuanto antes", finalizan en su comunicado. Cabe recordar que, en la jornada del viernes homenajearon al matador de Saucedilla Rafael Cerro, que ha reaparecido hace unas semanas en Las Ventas, y a los periodistas del programa Tierra de Toros, Juan Bazaga y Michel Cáceres.