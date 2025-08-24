Soraya, el huracán que aterrizó en la Fiesta de la Tenca

La plaza de La Laguna, mentidero de Garrovillas de Alconétar, fue la pasada madrugada la pista de aterrizaje de un auténtico Boeing 747 de música y ritmo llamado Soraya. La Fiesta de la Tenca tenía así un colofón de lujo con un espectáculo del más alto nivel artístico, que nada tiene que envidiar a los de las divas de la canción internacional como Madonna o Beyoncé. Además, conmemora sus 20 años en la música.

La extremeña derrochó fuerza y talento en el escenacio. / Juan José Ventura

Soraya, extremeña que presume de ello en sus shows, derrochó energía, fuerza y sobre todo dejó claro que su voz está en plena forma después de dos décadas de aquel momento revelador que fue Operación Triunfo. Su espectáculo, que llenó La Laguna al máximo de espectadores, se concibe como un vuelo hacia la música internacional, repasando primero los hits de Eurovisión más bailables, para aterrizar en la música de los años 80 y 90. En definitiva, el vuelo, sin más turbulencias que un cuerpo de baile espectacular, hace disfrutar a fans de todas las edades y levanta palmas y aplausos.

El vestuario de Soraya se inspiraba en la aviación comercial. / Juan José Ventura

Toda la escenografía está concebida como un homenaje al vuelo en avión. Soraya aparece en el escenario con un vestido inspirado en las azafatas de vuelo primigenias, con un divertido tocado y gafas. Todo en color rojo pasión, sugerente y atractivo, A medida que va creciendo la intensidad de las coreografías se despoja de su chaqueta y se queda en un ajustadísimo mono rojo con el que canta la mitad del concierto. Le sigue otro ceñidísimo vestido negro que resalta su figura y muestra su fibroso cuerpo.

Soraya luce un físico imponente en su actuación. / Juan José Ventura

Coreografías imposibles, complicidad con sus bailarines y un sonido fidelísimo a los discos son las otras notas definitorias de dos horas de buena música y mucha buena vibración.

Los bailarines muestran una gran complicidad con la artista extremeña. / Juan José Ventura

Además, Soraya dialoga con el público. Bromea sobre los once días de fiesta que lleva Garrovillas de Alconétar y sobre el acento extremeño y sus haches aspiradas. Casi se convierte en un monólogo divertido en algunos casos.

En resumen, la Fiesta de la Tenca no pudo tener mejor final gracias a la cantante extremeña, que protagonizó un show inolvidable donde todo funcionó como un reloj y que se hizo corto para los asistentes.