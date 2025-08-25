Una propuesta vanguardista
El Gato con Jotas conquista Galicia y el País Vasco con música extremeña
El artista de Peraleda de la Mata actuó en el Festival Agrocuir de Monterrubio y en el Festival de Folk de Hondarribia, donde interpretó temas del proyecto que saldrá a la luz próximamente
El Gato con Jotas ha dejado su huella este fin de semana en el norte de España, con dos actuaciones consecutivas que han demostrado el alcance de la música tradicional de Extremadura. El artista extremeño y creador de este proyecto, Sergio Gómez, actuó el pasado viernes en el Festival Agrocuir de Monterrubio en Galicia, donde interpretó temas del trabajo que saldrá a la luz próximamente, "una obra que reinterpreta la música tradicional extremeña desde una perspectiva moderna y con una clara sensibilidad LGTBIQ+", detalla su equipo en nota de prensa.
El público, que llenó el recinto del festival, acogió con entusiasmo cada una de las canciones, coreando y aplaudiendo una actuación que combinó la potencia de la musica tradicional extremeña con la frescura de la electrónica y puesta en escena. El artista, visiblemente emocionado, agradeció el caluroso recibimiento y destacó la importancia de este tipo de eventos.
La noche del sábado en el Festival de Folk de Hondarribia, en el País Vasco, El Gato con Jotas deleitó a los asistentes con una propuesta fresca y vanguardista. A través de los bailes tradicionales extremeños y las letras de canciones antiguas, El Gato con Jotas "reivindicó la modernidad que reside dentro de las jotas y la identidad extremeña demostrando, que lo ancestral puede ser un lienzo para la innovación". Estos conciertos no solo fueron un éxito en cuanto a asistencia y acogida, sino que también reafirmaron el compromiso de El Gato con Jotas de llevar la riqueza cultural de su tierra a nuevos públicos.
Continúa cosechando éxitos
El éxito de este fin de semana no es un hecho aislado, sino parte de una trayectoria dedicada a poner en valor la identidad de Extremadura a través de la música. Durante este año, la banda ha recorrido más de medio centenar de localidades del país.
Además, la pasada semana, Sergio Gómez fue galardonado en los encuentros de Montánchez con el premio “Diálogos de Cultura” que otorga la Junta de Extremadura junto a Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Montánchez, donde se reconocen a personas, instituciones y organizaciones que destacan en el ámbito de la cultura a través de la promoción, el enriquecimiento, el conocimiento y la convivencia intercultural.
