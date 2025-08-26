Cierra el restaurante Sésamo, referente de la hostelería de calidad en Hervás

Lo ha anunciado su propietario en un momento en el que los vecinos de Hervás se sobreponen al duro incendio forestal que les ha tenido en vilo diez días. El restaurante Sésamo Casa de Comidas, uno de los referentes de la hostelería de la localidad cacereña, echa el cierre. Situado en la judería, una de las mejor conservadas de España y declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1969, el establecimiento se despedirá de su clientela el 14 de septiembre.

"Después de 15 años de cocina, servicio y dedicación, ha llegado el momento de cerrar una etapa. Sésamo cerrará sus puertas en apenas unas semanas. Nos despedimos con más de 100.000 personas atendidas y la satisfacción del trabajo bien hecho, una historia construida con amor, trabajo y compromiso. No ha sido una decisión fácil, pero sí necesaria. Tras muchos años volcados en cuerpo y alma, necesitamos un cambio de vida que nos permita cuidarnos como hemos cuidado cada detalle entre fogones y mesas". Con estas palabras comunica el alma máter de su cocina, el chef Víctor Moreno, lo que ha supuesto una triste noticia para los amantes de la buena mesa.

Comedor interior de Sésamo. / Guía Repsol

"El mayor reclamo gastronómico de Hervás"

Moreno, formado en la Escuela de Hostelería de Madrid, apostó en 2010 por su propio proyecto gastronómico en la joya del Valle del Ambroz, después de trabajar en México, Italia y Madrid. Su cocina de calidad, con productos de temporada y técnicas vanguardistas, ha experimentado un salto gastronómico reconocido por la Guía Repsol, que ensalza sus cuidadas elaboraciones y habla de Sésamo como "el mayor reclamo gastronómico de Hervás".

Hasta el 14 de septiembre el servicio se seguirá prestando con normalidad y la clientela podrá degustar las recomendaciones de la prestigiosa guía: cochinillo, boniato y chutney; berenjena, holandesa de lima y avellanas; canelón de pularda asada, boletus y foie; boletus confitados, huevo de corral 64º y jamón ibérico; pulpo ahumado, boniato y pesto rojo; o su torrija de brioche y vainilla.

Sésamo cierra un capítulo culinario en Hervás, que sigue manteniendo una variada oferta de bares y restaurantes, como los distinguidos también por Repsol, Nardi y Azacán. La turística localidad goza del privilegio de ser considerada un rincón gastronómico de calidad en el norte de Extremadura, con otros establecimientos que no pasan desapercibidos, entre ellos, A Fuego Lento, La Vaca Brava o La Callejilla del barrio judío.