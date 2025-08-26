Condenado por estafar a ganaderos de Logrosán en la compra-venta de animales: "Se los lleva y hace bomba de humo"

«El hombre llega, te compra los animales, se los lleva y, cuando te das cuenta, ha hecho la bomba de humo. Desaparece por completo y no hay forma humana de encontrarle. Y no paga». Es el testimonio de un damnificado por un caso de estafa en la compra-venta de ganado de la zona de Logrosán. A él le birló más de 6.000 euros tras quedarsa con dos partidas de corderos, unos 90 en total, que aún no ha cobrado. Y no ha vuelto a ver ni a los animales, ni al hombre.

En 2023

Su caso en concreto ocurrió en el año 2023. El estafador, que procede del norte de España, habría efectuado la misma operación en numerosas ocasiones en su tierra y, hace unos años, llegó a Extremadura. Concretamente, a la zona de Logrosán. Allí habría dejado, tal y como cuentan distintas fuentes del mundo de la ganadería, numerosas trampas con agricultores de municipios como Zorita, Madrigalejo, Navalvillar de Pela o el ya mencionado Logrosán. «Los afectados, que unos le hemos denunciado y otros no, estimamos que ha estafado unos 200.000 euros solo en nuestro pueblo», indica este afectado, que asegura que el varón «ya ha abandonado nuestra comarca porque le conocemos todos y no puede seguir haciendo negocio a nuestra costa».

6.000 euros más costas

«No voy a dejar nunca que una persona de estas se ría de mí. Por eso me metí en juicios. Una vez que logré ganarlo, espero ir recuperando el dinero poco a poco», indica. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cáceres decretó el embargo de las devoluciones que pudiera tener tanto el varón como las empresas que había creado por parte de la Agencia Tributaria, así como de los saldos a favor en cualquiera de sus cuentas bancarias. Todo ello hasta cubrir las responsabilidades reclamadas en el auto. En total 6.044 euros para el hombre al que estafó, más 1.813 euros en concepto de intereses y costas.

Más testimonios

Este varón no es el único que ha querido dar su testimonio. Otro hombre, residente en la provincia de Badajoz y que ha preferido no dar su nombre porque sigue intentando cobrar una cantidad que le estafó el mismo sujero, le vendió 27 vacas de la raza Limusina en la época de la pandemia. En total, el precio era de 30.000 euros, pero aún no lo ha recibido, y teme no hacerlo nunca. «Somos muchos los afectados. No podemos permitir que este hombre se vaya riendo de nosotros. Hay cooperativas a las que ha comprado pienso para el ganado y todavía están esperando que les pague. A mí me lo hizo en la época del coronavirus, que todosl los ganaderos tuvimos muchísimas dificultades», finaliza.

