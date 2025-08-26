‘Pepito y sus amigos’ animarán al público infantil de Trujillo hasta el miércoles

El popular espectáculo infantil ‘Pepito y sus amigos’, forma parte, siguiendo con la tradición, de la programación de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Victoria. De hecho, su primera actuación de esta edición, tuvo lugar la noche de este lunes, en la plaza Mayor del municipio trujillano, para deleite de los más pequeños.

En total, son tres las funciones previstas. La segunda será esta noche y la última, mañana, a las diez, tal y como confirmaba Jorge Bermejo, responsable de la compañía trujillana, a través de sus redes sociales. No obstante, Rosario Melo, concejala de Festejos, ya había avanzado su participación en estas fechas, en vez de en la semana de los festejos taurinos, cuando la afluencia siempre es menor, sobre todo, en la zona de la plaza.

Así, este año, sus integrantes prometen sorprender al público con nuevos personajes, aventuras renovadas, regalos y sorpresas para divertir a toda la familia.

Con esta cita, ‘Pepito y sus amigos’, que el año pasado celebró su XXV aniversario, se consolida como una de las propuestas infantiles más esperadas del programa.