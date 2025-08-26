Trujillo convoca a los ganaderos afectados por los incendios, este miércoles
El objetivo es abordar los asuntos de interés relacionados con las ayudas de la Política Agraria Común (PAC)
El Ayuntamiento de Trujillo ha convocado esta semana, a los ganaderos del municipio que hayan visto sus tierras afectadas por los recientes incendios, a una reunión informativa, que tendrá lugar este miércoles, a las doce del mediodía, en el salón de plenos municipal.
Tal y como explica el consistorio, la convocatoria, que se realiza siguiendo las indicaciones del director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura, Juan Eloy Rodríguez Ucedo, tiene como principal objetivo abordar los asuntos de interés relacionados con las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y en especial, las vinculadas a la Solicitud Única, para dar respuesta a las necesidades presentadas por los afectados.
