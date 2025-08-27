El Ambroz es cultura: la cántabra Sofía Meladze triunfa en el festival de piano

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha entregado el premio del I Festival Internacional de Piano del Valle del Ambroz a la pianista cántabra Sofía Meladze Shenguela, galardón que le permitirá actuar junto a la Orquesta del Romanticismo durante la temporada 2025. El acto tuvo lugar en la noche del martes en la localidad cacereña de Hervás.

Impulso

Este certamen, impulsado por la Escuela de Alto Rendimiento (EAR) del Valle del Ambroz y organizado por la asociación Ensemble Cultural Extremadura, se ha celebrado entre el 15 y el 27 de agosto en distintos enclaves de la comarca: la iglesia de San Juan Bautista de Hervás; la parroquia de San Servando de Aldeanueva del Camino y el auditorio municipal Santa Catalina de Baños de Montemayor.

Victoria Bazaga y María Toscano. / JUNTA DE EXTREMADURA

Consejera y diputada

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes y el Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) respaldan con su patrocinio tanto la EAR como este nuevo festival internacional. En la gala, celebrada ayer en el Hotel Valle del Ambroz de Hervás, Bazaga estuvo acompañada por la directora del IJEX, Raquel Martín Bellot, y la diputada del Oargt, María Toscano.

Talento y entusiasmo

Durante su intervención, la consejera subrayó el talento y el entusiasmo mostrados por los jóvenes pianistas participantes, y puso en valor el esfuerzo de la EAR por ofrecer una formación artística de excelencia en la región, animando a los alumnos a perseverar en su empeño. "Lo más importante es tengáis la oportunidad de llegar todo lo lejos que podáis en vuestra carrera artística", señaló.

Actuación. / JUNTA DE EXTREMADURA

37 alumnos y 12 oyentes

La EAR del Valle del Ambroz ha impartido este verano su primer curso, con un total de 37 alumnos activos y 12 oyentes, de los que 14 proceden de Extremadura. Su objetivo es proporcionar a jóvenes pianistas una formación técnica rigurosa y, al mismo tiempo, estimular su personalidad artística y musical.

Alexander Kandelaki

El proyecto ha estado dirigido académica y artísticamente por el reconocido profesor Alexander Kandelaki, del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, junto con el profesor Eduardo Mira, del Conservatorio Oficial de Música de Almendralejo, en tareas de coordinación. La dirección general recae en Pablo Garrido, presidente de Ensemble Cultural Extremadura.

Un escenario de ensueño. / JUNTA DE EXTREMADURA

La gala concluyó con las actuaciones de los alumnos de la EAR, que ofrecieron al público un variado repertorio de compositores clásicos, demostrando su virtuosismo y la pasión que define a esta nueva generación de pianistas.

