El aula de bebés de Trujillo, nuevo motivo de enfrentamiento entre PSOE y PP

El Grupo Municipal Socialista de Trujillo ha denunciado que el equipo de gobierno del Partido Popular está bloqueando la puesta en marcha de un aula de bebés en las escuelas infantiles municipales, a pesar de haber sido aprobada en el pleno del pasado 4 de junio.

La medida, que contó con los votos favorables del PSOE, Unidas por Trujillo y el concejal popular Juan Manuel Mariscal, se encuentra paralizada, según los socialistas, por las «trabas burocráticas y excusas» del gobierno local, que «alega un informe técnico que no aborda la propuesta que se aprobó en la sesión plenaria», señalan.

A este se suma otro informe de Intervención que califica la medida como «no sostenible» económicamente, una cuestión que ya enfrentó a gobierno y oposición.

Así, el PSOE considera «indignante» que el PP valore los servicios públicos únicamente en términos de coste económico «ignorando su enorme beneficio social».

En este sentido, insiste en que la creación del aula es clave para mejorar la conciliación de las familias y para asegurar la continuidad de las escuelas infantiles.