Denuncian el abandono de los parques infantiles de Trujillo

La Agrupación Local de Somos Cáceres ha denunciado el «estado de abandono y dejadez» en el que se encuentran los parques infantiles de Trujillo y sus núcleos de población. De hecho, Raquel Iglesias, su presidenta, ha asegurado que el gobierno municipal del PP «adolece de un proyecto medioambiental para la ciudad trujillana».

De este modo, la formación política señala que el deterioro de espacios como el parque infantil de Belén o el de Hernán Cortés «pone en peligro la integridad física de los menores que juegan en ellos». Asimismo, sus integrantes, en una nota de prensa, critican la «ausencia total» de conservación y mantenimiento tanto de estas instalaciones como de las zonas ajardinadas de la localidad.