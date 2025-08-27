Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concentración por la "pasividad" del Ayuntamiento de Trujillo en fomentar el turismo

La convocatoria, promovida por la Asociación por el Desarrollo del Turismo, está prevista el viernes, de 21.00 a 24.00, coincidiendo con el pregón de las fiestas

Plaza Mayor de Trujillo.

Plaza Mayor de Trujillo. / El Periódico

Yolanda Jiménez

Yolanda Jiménez

La Asociación por el Desarrollo del Turismo de Trujillo celebrará, este viernes, de 21.00 a 24.00, una concentración con la que pretende denunciar la falta de respuesta del equipo de gobierno municipal a los problemas que, aseguran, arrastran el sector hostelero y turístico, desde hace casi dos años. 

En el escrito presentado ante la Subdelegación del Gobierno, la asociación subraya la «pasividad e inactividad» del Ayuntamiento respecto a las autorizaciones para instalar terrazas en la vía publica, «una situación que está causando pérdidas económicas en negocios y tensiones entre los afectados».

La concentración tendrá lugar en la esquina del Palacio de la Conquista, en la plaza Mayor y la organización estima una asistencia de entre 40 y 50 participantes. 

Cabe recordar que, esa noche, a las diez, está previsto el pregón de las fiestas patronales, a cargo de la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga.

La convocatoria, rubricada por el secretario de la entidad, Juan Manuel Mariscal , persigue que se atiendan con urgencia las reclamaciones del sector hostelero.

