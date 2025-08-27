Concentración por la "pasividad" del Ayuntamiento de Trujillo en fomentar el turismo
La convocatoria, promovida por la Asociación por el Desarrollo del Turismo, está prevista el viernes, de 21.00 a 24.00, coincidiendo con el pregón de las fiestas
La Asociación por el Desarrollo del Turismo de Trujillo celebrará, este viernes, de 21.00 a 24.00, una concentración con la que pretende denunciar la falta de respuesta del equipo de gobierno municipal a los problemas que, aseguran, arrastran el sector hostelero y turístico, desde hace casi dos años.
En el escrito presentado ante la Subdelegación del Gobierno, la asociación subraya la «pasividad e inactividad» del Ayuntamiento respecto a las autorizaciones para instalar terrazas en la vía publica, «una situación que está causando pérdidas económicas en negocios y tensiones entre los afectados».
La concentración tendrá lugar en la esquina del Palacio de la Conquista, en la plaza Mayor y la organización estima una asistencia de entre 40 y 50 participantes.
Cabe recordar que, esa noche, a las diez, está previsto el pregón de las fiestas patronales, a cargo de la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga.
La convocatoria, rubricada por el secretario de la entidad, Juan Manuel Mariscal , persigue que se atiendan con urgencia las reclamaciones del sector hostelero.
- Muere una niña de 10 años en un accidente de tráfico que ha dejado otros ocho heridos en la A-5
- La Orquesta Panorama llega a Cáceres: estos son los dos pueblos donde actuará en agosto
- La Toscana Española, así ha bautizado Alejandro Sanz su paraíso extremeño
- Los datos de todos las inversiones en pueblos de Cáceres, a golpe de 'clic
- El herido en los toros de Guadalupe sigue en estado grave: 'El pitón entró por la pierna y salió por el abdomen
- Un incendio pone en jaque a las casas junto al pantano de Valdesalor
- Polémica en un pueblo de Cáceres por acartelar toros «resabiados»
- Nuevo plan en Malpartida de Cáceres para construir 300 nuevas viviendas