La Diputación de Cáceres apoya con 34.000 euros 18 proyectos que investigan sobre la memoria histórica

La Diputación de Cáceres tiene entre sus principales líneas de acción política la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática con el objetivo de consolidar los valores democráticos y fomentar una ciudadanía abierta, inclusiva y plural, fundamentado en la promoción de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Convocatoria

En ese contexto, en febrero de este año se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la segunda convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a apoyar a asociaciones, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, organismos públicos de investigación y universidades en el desarrollo de iniciativas en este ámbito.

23 proyectos

A esta convocatoria se han presentado un total de 23 proyectos, de los cuales finalmente serán financiados 18 proyectos con distintas cuantías, calculadas según se establece en las bases de la convocatoria, y con una inversión global de 34.259,07 euros.

Visita de Miguel Ángel Morales a la Exposición Mujeres Represaliadas. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Algunos de ellos

Entre los proyectos subvencionados se encuentran podcast sobre maestras rurales que ejercieron su profesión durante el Franquismo, recuperación y visibilización del patrimonio histórico LGTBIQ+ o un curso científico-técnico sobre el exilio español de 1939 y sus consecuencias.

Valoración

Cabe recordar que en la valoración de los proyectos, a los que se exigía una puntuación mínima igual o superior a los 20 puntos para obtener la ayuda, se han tenido en cuenta criterios como la calidad técnica y viabilidad económica del proyecto, la colaboración con otras entidades, la experiencia y trayectoria en proyectos de la misma temática o la incidencia del proyecto en la sociedad. Sobre esto último, se ha tenido en cuenta, entre otros, si los proyectos contribuyen a la recuperación de la memoria de las mujeres o si tienen una aplicación en el ámbito educativo.