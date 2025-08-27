Una Extremadura Digna de Madrigal de la Vera critica las políticas de viviendas sociales de Guardiola

Carlos Ferreiro, concejal de Una Extremadura digna en Madrigal de la Vera: "Madrigal de la Vera no está ajena a la problemática de acceso a la vivienda para la juventud o para las personas que carecen de ella, es realmente preocupante que las políticas de vivienda del gobierno regional de María Guardiola y más tras renunciar a los 200 millones de euros del gobierno central por puro tacticismos partidistas con la falta de iniciativas del gobierno municipal de Urbano Plaza no den soluciones especialmente en un entorno rural donde las oportunidades y las políticas de vivienda parecen no estar a la altura de las necesidades reales'".

Para UED Madrigal de la Vera, "las políticas de vivienda pública de María Guardiola en Extremadura, en lugar de ofrecer viviendas sociales asequibles, han promovido viviendas de protección oficial con precios elevados, lo que hace difícil para los jóvenes y las familias con ingresos bajos poder acceder a una vivienda digna en ciudades como Cáceres o en pueblos como Madrigal de la Vera. Además, el auge del turismo ha contribuido a encarecer aún más la vivienda en la zona, dificultando aún más que los lugareños puedan vivir en su propio pueblo", han apuntado en nota de prensa.

Desde UED Madrigal proponen un plan especial de acceso a la vivienda social pública para el ayuntamiento "basado en rehabilitación de inmuebles y el aumento de terrenos urbanizables para después ceder terrenos municipales a la Junta de Extremadura construya viviendas sociales acordes a los ingresos de quienes realmente lo necesitan siendo una iniciativa muy sensata y necesaria", han señalado.

"Para UED Madrigal, es fundamental que las administraciones trabajen juntas para ofrecer soluciones reales y accesibles, garantizando que los jóvenes y las familias puedan vivir en sus localidades como es el caso de Madrigal de la Vera sin tener que emigrar por falta de opciones", han reclamado.

"UED Madrigal de la Vera creemos que las acciones que puedan impulsar propuestas o a entender mejor cómo funcionan las políticas de vivienda en la región son muy necesarias para la ciudadanía", han apostillado.