Leticia Sabater, Camela, Azúcar Moreno o Medina Azahara: los conciertos que no te puedes perder en Cáceres en septiembre

Los últimos días de verano van a ser frenéticos en los pueblos de la provincia de Cáceres. Con la llegada del mes de septiembre, los municipios se han volcado para que las actividades culturales no se frenen y tengan un gran nivel. Por ello, han contratado distintos conciertos para llenar hasta la bandera plazas, campos de fútbol y auditorios.

Arroyo de la Luz

El primero será en Arroyo de la Luz. Con motivo de la Feria de Septiembre, la localidad ha programado el segundo festival Preferia Rumbera, que contará con ocho horas de música ininterrumpidas. Será el día 6 de septiembre, a partir de las 21.00 horas. Entre los artistas invitados, se encuentra Azúcar Moreno. El dúo musical compuesto por dos hermanas pacenses compartirá escenario con Elías Soler, Jaleópolis y djs. Las entradas están a la venta en internet y cuestan 12 euros de forma anticipada. En taquilla serán 17.

Camela

Camela también será protagonista en los primeros días de septiembre. Llegarán a Montánchez el día 5 de septiembre a partir de las 23.00 horas para ofrecer un recital en el campo de fútbol. "Un acontecimiento histórico", así lo definía el ayuntamiento. Después de más de 30 años de carrera, el dúo sigue siendo uno de los grupos más queridos e influyentes de la música española. Las primeras 200 entradas cuestan 20 euros. El resto adquiridas de forma anticipadas, 25, y en taquilla valdrán 30.

Medina Azahara en Peraleda de la Mata. / E. P.

Medina Azahara

El grupo de rock andaluz Medina Azahara ha incluido en su gira de despedida de los escenarios a Peraleda de la Mata. Allí se subirán a las tablas el próximo 14 de septiembre, a partir de las 21.00 horas. La entrada general cuesta 20 euros, y los niños de hasta cinco años pueden entrar gratis. Ya se pueden adquirir de forma online.

Leticia Sabater

Y por último, el municipio de Deleitosa ha anunciado hace apenas unas horas que Leticia Sabater estará en las fiestas del Cristo del Desamparo el próximo 12 de septiembre. Será en el descanso del dj de la noche del viernes al sábado, en torno a las 1.30 horas. La entrada, al ser una fiesta tradicional, será gratuita.

