El Atlético San José, de Huertas, incorpora dos equipos a su oferta deportiva

Uno senior de baloncesto y otro de fútbol sala femenino

Jugadoras del equipo de futbol femenino del Atlético San José.

Jugadoras del equipo de futbol femenino del Atlético San José. / Club Atlético San José

Yolanda Jiménez

Yolanda Jiménez

El Club Atlético San José, de Huertas de Ánimas, afronta la nueva temporada con dos importantes incorporaciones a su oferta deportiva: un equipo senior de baloncesto y otro de fútbol sala femenino. La entidad ha anunciado estas novedades coincidiendo con el inicio de la campaña de socios, que arrancará en el mes de septiembre. 

En paralelo, la directiva ha confirmado cambios en el equipo absoluto de fútbol sala, que sufrirá varias bajas por motivos laborales de algunos jugadores, a los que ha agradecido su esfuerzo. Pese a ello, la plantilla se mantendrá con los miembros que han decidido continuar, jóvenes de la cantera y posibles refuerzos. Asimismo, ha apelado al apoyo de la afición, en esta nueva etapa.

