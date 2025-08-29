Concluye el arreglo del Puente de la Villa de Garciaz, arrasado por la borrasca Efrain

Los trabajos para la reparación del Puente de la Villa de Garciaz, que fue arrasado por la borrasca Efrain en diciembre de 2022, han concluido de forma satisfactoria. El viaducto, hecho de piedra, se vio gravemente deteriorado al aumentar el cauce del arroyo Valdelamadera.

El ayuntamiento, a través de sus redes sociales, ha confirmado el final de los trabajos, acometidos por la empresa Construcciones y Reformas Magu. Cabe señalar que el consistorio trató de que las obras fuesen acometidas por entidades del municipio, pero ninguna pudo realizar los trabajos, que consistían en la colocación de las piedras que se habían derruido.

Historia

«El Puente de La Villa fue levantado por nuestros antepasados. Nos corresponde repararlo y estamos seguros de que las generaciones venideras se encargarán de conservarlo y protegerlo», concluye el comunicado consistorial.

Así quedó el puente tras el paso de la borrasca Efrain. / E. P.

Tal y como señalaba el cronista José Antonio Ramos Rubio en un artículo publicado para la Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura sobre los puentes cercanos a Trujillo, se trata de un puente recto de perfil alomado de cuatro bóvedas y vanos de distinta luz de mampostería de pizarra. La cimentación de la obra está realizada directamente sobre el cauce de un río. El viaducto consta de arcos de medio punto, tiene tres pilas del mismo material y el pavimento de la calzada está realizado con fragmentos de roca esquistosa, además de estar deteriorado. El estribo izquierdo tiene una tajea abovedada de pequeñas dimensiones y es una obra bajomedieval.

