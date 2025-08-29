El convento trujillano de la Merced acoge el V Mercadillo Outlet este fin de semana

El convento trujillano de la Merced acogerá este fin de semana, una nueva edición del Mercadillo Outlet, que alcanza su quinta convocatoria. La cita, organizada por la Gerencia de Dinamización Comercial del Ayuntamiento de Trujillo, en colaboración con la Asociación de Empresarios de Trujillo (Asemtru), se ha consolidado como un escaparate para los comercios de la ciudad y un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

El mercadillo estará abierto de once a tres de la tarde y de siete a doce de la noche. El domingo, el cierre se adelantará a las diez. Así, durante este horario, los asistentes podrán recorrer los puestos instalados en el convento y encontrar moda, calzado, complementos, decoración o artesanía.

Tal y como señala Jara Fernández, gerente de Dinamización Comercial, «la propuesta busca dinamizar la economía local y dar visibilidad al comercio trujillano». De esta manera, se ofrece una oportunidad para dar salida al stock acumulado, con precios reducidos y descuentos especiales preparados para la ocasión.

Teniendo en cuenta la edición pasada, serán unos siete comercios los que compongan el citado mercadillo, que además, coincide con el primer fin de semana de las fiestas patronales. «El objetivo es que la gente pasee, encuentre chollos y viva una experiencia diferente en pleno corazón de Trujillo», señala la organización.