Inquietud en la hostelería trujillana tras una intervención de la Policía Local

La Asociación Empresarial de Trujillo ha expresado su preocupación tras la intervención llevada a cabo por la Policía Local, en la noche del 27 de agosto, cuando varios agentes se personaron en diferentes establecimientos hosteleros para requerir la presentación de licencias de ocupación de vía pública.

El colectivo señala que, conforme a la nueva ordenanza municipal, aprobada a comienzos de año, los hosteleros habían presentado en tiempo y forma sus solicitudes de autorización para instalar terrazas, las cuales se encuentran en proceso de tramitación por parte del Ayuntamiento.

De esta manera, desde la asociación se considera que la actuación policial, en un contexto de espera administrativa, ha generado «una innecesaria inquietud» en el sector hostelero, que, en todo momento ha mostrado voluntad de cumplimiento y colaboración institucional, tal y como se asegura en el comunicado emitido.

Así, la entidad ha solicitado una reunión urgente con el consistorio para pedir explicaciones, defender sus intereses y plantear medidas que eviten episodios similares.