Matrimonios y bebés, claves durante el fin de semana en Trujillo
Cerca de 40 parejas participarán en la novena de este sábado
Una de las pretensiones más perseguidas por la Hermandad de la Virgen de la Victoria de Trujillo es que se mantengan las tradiciones que hasta ahora, con su esfuerzo y el apoyo de los vecinos, siguen enriqueciendo el programa de actos religiosos de las fiestas patronales.
Dos de las más arraigadas están previstas para este fin de semana. Se trata de la celebración de las bodas de oro y plata de los matrimonios de la ciudad y la presentación de los bebés nacidos durante el año a la patrona, que preside San Martín.
Así, cerca de 40 parejas participarán en la novena de esta tarde, tras un encuentro previo en un local de la plaza. Del mismo modo, mañana, a las siete, numerosas familias acudirán al templo con los recién nacidos.
