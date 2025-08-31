Cabezuela invierte 105.000 euros para mejorar la piscina La Pesquerona

Las zonas naturales de baño del Valle del Jerte son un recurso turístico, económico y social que complementan, mejoran y activan la actividad turística y, por ende, un factor de desarrollo fundamental de toda la zona norte de la provincia de Cáceres. Se han convertido en un espacio económico de gran valor, que genera atracción turística, empleo y riqueza en las zonas rurales, que lo necesitan para luchar contra la despoblación, «objetivo fundamental» de las políticas que se llevan a cabo desde la Diputación de Cáceres.

Cabezuela

Y por ello, el municipio de Cabezuela del Valle, con aportación económica de la institución provincial, ha lanzado una licitación para la mejora del baño del río Jerte en la localidad. Contará con un importe total de 105.882,36 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de las obra de dos meses. Las ofertas de las empresas interesadas se pueden hacer efectivas hasta el próximo 28 de agosto a las diez de la mañana.

Lugar turístico

La zona de baño objeto de la reforma, conocida como La Pesquerona, en el caso del municipio de Cabezuela del Valle es el lugar turístico y de ocio más importante de la localidad durante los meses de verano, y uno de los más relevantes de la zona norte de la provincia debido a su fácil acceso a través de la carretera N-110, sus adecuadas zonas de esparcimiento y una superficie amplia para el baño. El motivo de las obras es adecuar los elementos existentes en la zona de baño, mejorándolos desde el punto de vista paisajístico, de accesibilidad y protección civil.

Mejora del paisaje

La actuación consistirá en la mejora del paisaje, chapando en piedra los parámetros de los muros pertinentes a las estructuras, cumpliendo con los requerimientos medioambientales. También se protegerán los ya existentes con un muro de pie que evite las socavaciones, y se mejorará los parámetros rellenando y reparando las juntas.

Accesibilidad

Por otro lado, se mejorará la accesibilidad de la zona, ejecutando una pasarela metálica desmontable en el dique aguas arriba con objeto de comunicar ambos márgenes, no existiendo una conexión en la actualidad. También se trabajará en la mejora de las escaleras existentes según los parámetros de accesibilidad, incluyendo barandillas perimetrales. Por último, se realizará un itinerario peatonal accesible en la zona de esparcimiento, adecuando caminos existentes y se instalarán escaleras metálicas de acero inoxidable para el acceso al vaso debido al desnivel existente.

Elementos

Por otro lado, se actuará para mejorar la funcionalidad de los elementos de la zona de baño, como la instalación de compuertas tajaderas en las entradas de los dispositivos de paso de la ictiofauna y la colocación de tramex en la parte superior del dispositivo de paso para peces del dique aguas abajo, con el fin de evitar la caída de los usuarios.

Cartelería

Por último, se instalará cartelería y un tablón de anuncias para informar a los usuarios de los valores medioambientales asociados a la zona de baño, y se implementarán las medidas requeridas de protección civil (banderas de emergencia, cartelería...). Para finalizar, se incluirá mobiliario urbano (bancos, papeleras y apoyos isquiáticos).

