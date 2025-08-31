El cortometraje de Nico Romero y Carolina Yuste, 'Happy hour', un éxito de público en Brozas

El auditorio de Brozas colgó el cartel de "no hay entradas" para acoger el estreno local de "Happy hour", la ópera prima del actor brocense Nico Romero, codirigida junto a Álvaro Monje. El cortometraje, protagonizado por Romero y la actriz Carolina Yuste, ha recibido una cálida acogida en la localidad cacereña, escenario principal de la obra.

El cortometraje, que nació de las experiencias personales de Romero, en especial su pasado en el mundo sanitario, retrata la vida en un centro de urgencias rural durante el turno de noche. El actor brocense no dudó en elegir su pueblo natal para el rodaje, considerándolo un personaje más de la historia. "Brozas se volcó mucho desde el primer momento, nos ayudaron muchísimo. Era el lugar perfecto", afirmó Romero emocionado tras la proyección.

Al estreno asistió la diputada Esther Gutiérrez. / Diputación de Cáceres

El apoyo al talento local

La vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, asistió al evento para mostrar el apoyo institucional al talento local. Gutiérrez subrayó que este proyecto no solo representa el orgullo de la provincia por uno de sus paisanos, sino que también es un reflejo del buen momento que vive el sector audiovisual en Extremadura.

"Estamos en un momento en Extremadura que el sector cinematográfico vive un momento muy dulce", aseguró la vicepresidenta, y añadió que la Diputación está haciendo todo lo posible para apoyar a los creadores. Destacó iniciativas como la residencia de cine y una nueva línea de ayudas para financiar cortometrajes.

Público / Diputación de Cáceres

El cortometraje ha cosechado ya varios reconocimientos, como el Premio Reyes Abades al Mejor Cortometraje Extremeño en el Festival Ibérico de Cine y el Premio AEC a la Mejor Fotografía. Acompañando a Nico Romero y Carolina Yuste, completan el elenco actores como Marcos Ruiz y Vicente Vergara.