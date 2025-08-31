Tejeda de Tiétar: en memoria de Cari

Zacarias Andrade, conocido en Tejeda de Tiétar como ‘Cari’, era una persona querida por todos. Así lo recuerdan grandes y pequeños de la localidad donde nació y donde, tras un accidente que le dejó en silla de ruedas, atendió el quiosco de la plaza del Rollo.

Publicación

Es ‘Kari’, en este caso con K, el protagonista de la publicación titulada ‘El Kiosko’, una obra colectiva desde el momento en que sus autores y autoras son José Antonio Paniagua e Isabel García Escudero con las ilustraciones de los niños y niñas del CRA Vera-Tietar, además de los pintores y acuarelistas Wolf Domke, Javier Villarín y Jesús del Ama.

Vecino querido

Una publicación-homenaje a este vecino tan querido, fallecido en 2013, que se presentó con la presencia de autores, autoras, vecinos y vecinas del municipio, junto a la alcaldesa de la localidad, Lola Paniagua, y a los que se sumóe el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien les felicitó por el trabajo realizado, manifestando su satisfacción por que la imprenta provincial pueda recibir manuscritos de este tipo, «que hacen comunidad, recuerdan parte de su historia, implica a grandes y pequeños y muestra lo agradecido que puede ser un pueblo».

500 ejemplares

Son 500 ejemplares los que se han sacado por el momento y cuyos beneficios íntegros en la venta irán destinados a una escuela en el Chaco, Paraguay, lugar donde ejerció como maestra la misionera María Dolores Paniagua, nacida en Tejeda de Tiétar. De hecho, a su muerte, el gobierno paraguayo puso nombre a un nuevo centro escolar.

"Sin tristeza"

«Hemos querido recordar sin tristeza a alguien a quien todos hemos querido mucho, recordarlo a través de un cuento que puede ser para todas las edades», dijo uno de sus autores, José Antonio Paniagua. Y a la vez, ‘Kari’ irá hablando de planetas, de la vía láctea, del planeta Tierra, de un pueblo llamado Tejeda, de dehesas, gargantas, de Monfragüe y su castillo… la Ruta de los Pontones, la casa de tía Agapita, el rollo o de ‘La Muerte Pelona’. «Un recuerdo y una enseñanza, como la que brindó toda su vida Cari».