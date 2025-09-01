Mirabel potencia su turismo con una mejora en la iluminación de su castillo

Importante actuación la que va a acometer la Diputación de Cáceres en el Castillo de Mirabel. La institución provincial va a invertir hasta 60.000 euros en la iluminación artística eficiente de esta joya patrimonial del municipio, tal y como aparece en la licitación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Territorios Unesco

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Territorios Unesco’ plantea dentro del eje programático la mejora de la eficiencia energética en la iluminación artística del patrimonio. El mencionado castillo, conocido como Peña de Acero, cuenta actualmente con un alumbrado deficiente, tanto en lo referente en términos artísticos como de eficiencia energética. Además, tiene un importante valor patrimonial, contando con la categoría de Bien de Interés Cultural. Cabe destacar que la actuación está financiada con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea-Next Generation.

Fortaleza

La fortaleza tiene un origen musulmán y perteneció a la familia Zúñiga (que llevaron a cabo importantes mejoras a finales del siglo XV). Se encuentra en un terreno elevado desde el que se controlan los pueblos vecinos. Actualmente, está en estado de ruina, aunque se han llevado a cabo en las últimas décadas intervenciones desde la Junta de Extremadura relacionadas con su mantenimiento y conservación para hacerlo visitable y frenar el avance de su deterioro.

La actuación, financiada con fondos europeos, apunta a ser un revulsivo para el municipio

Fecha

Se desconoce la fecha en la que tuvo lugar la última intervención de iluminación del castillo, siendo previa a la restauración del año 2009. Actualmente, la luz resulta insuficiente. Aunque los pedestales se diseñaron de modo que permite la apertura del haz de luz vertical, en ocasiones, no alcanza los muros que pretenden ser iluminados. Esto provoca un efecto indeseado que se pretende corregir.

Objetivos

El objetivo principal a alcanzar es la mejora de la instalación de luz, de modo que los paños del castillo cuenten con una iluminación eficaz y eficiente para que sea visible en horario nocturno desde distintos puntos del entorno. De esta forma, se pondrá en valor y se convertirá en un punto de interés y atractivo turístico. Además, actualmente no está muy explotado ese punto turístico a pesar de su calidad.

Planteamiento

Teniendo en cuenta la situación de partida y el objetivo a conseguir, será necesario mejorar el planteamiento y el diseño actual de la iluminación para lograr eliminar deslumbramientos y efectos no deseados y mejorar la iluminación general de los paños para que sea uniforme y en un color adecuado a su valor patrimonial. Además, también se prevé mejorar las características de las luminarias a emplear y su ajuste al cumplimiento de los parámetros exigibles como Destino Turístico Starlight, conseguir un notable ahorro energético y reducir las emisiones de dióxido de carbono y reducir la potencia contratada y el consumo de energía en la factura de la luz.

