La piscina natural más accesible de Cáceres

La Granja estrena la reforma de su piscina natural. Con un presupuesto de 350.530 euros, la Diputación de Cáceres ha llevado a cabo el acondicionamiento de la zona de baño del río Ambroz en la localidad. Esto supone que vecinos y turistas puedan disfrutar y hacer uso de un entorno con nuevas infraestructuras y adaptada para personas con movilidad reducida. Pero, además, también la ictofauna, las especies de la zona se encuentran con un cauce libre y sin obstáculos, por lo que la institución provincial se ha ubicado como pionera a nivel nacional en actuaciones para conseguir una zona de baño natural integrada y compatible con el medio natural.

Plan especial

Se trata de una actuación enmarcada en el Plan Especial de Acondicionamiento de Zonas de Baños Naturales, con el que se avanza en la adecuación, adaptación y legalización de las piscinas naturales, teniendo en cuenta que son un recurso turístico de significativo valor para los intereses de los municipios de la provincia y generadores de recursos económicos que impulsan la actividad turística durante la época estival.

Visita

En la visita que realizaron el presidente provincial, Miguel Ángel Morales, y el diputado Luis Fernando García Nicolás, señalaron también la importancia de la seguridad y durabilidad: «Las compuertas están preparadas para abrirlas en el espacio de una hora, ayudando a que se desagüe completamente el río por si hay cualquier incidente; aparte, son de materiales muy duraderos, como el acero inoxidable, que van a permitir su uso y conservación durante muchísimos años».

Sin preocupaciones

Hasta dentro de 25 años, indicaba el diputado, el ayuntamiento «puede estar tranquilo, sin tener que preocuparse de pedir ninguna autorización porque contamos con todas las autorizaciones necesarias, en cuanto a medio ambiente y en cuanto a seguridad».

Satisfacción

El alcalde manifestó su satisfacción por poder ver ya unas obras concluidas, tras tres años de tramitación y siete meses de ejecución. «Es importantísimo para la zona, desde el punto de vista turístico, económico y medioambiental, además de la accesibilidad, que permite a todo el mundo poder acceder al agua». Una obra, añadió, que «un ayuntamiento pequeño no podría hacer sin la ayuda, en este caso, de la Diputación de Cáceres, sería inviable».

Del presupuesto total invertido, un 85% ha sido aportado por la institución provincial y un 15%, por el ayuntamiento.

Suscríbete para seguir leyendo