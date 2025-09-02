Cáceres impulsa la formación en danza en zonas rurales

La Diputación de Cáceres, en colaboración con la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX), ha puesto en marcha el proyecto 'AcercaDanza Lab', una innovadora propuesta formativa orientada a capacitar a personas facilitadoras en danza comunitaria, con especial atención al entorno rural.

El programa ha sido inaugurado por la vicepresidenta provincial, Esther Gutiérrez y se desarrolla de manera presencial en la Sede Creofonte, en Casar de Cáceres. Se trata de un programa semipresencial y gratuito, con 100 horas de formación, con sesiones teóricas y prácticas, dirigidas a un mínimo de ocho personas y que busca "fortalecer la presencia de la danza contemporánea y las artes del movimiento en el medio rural de Extremadura".

Calendario formativo

En relación al calendario formativo, arrancó el pasado 25 de agosto con sesiones on-line. A lo largo de esta semana, del 1 al 4 de septiembre, los estudiantes comenzarán a reunirse en el Casar de Cáceres para participar en la primera sesión presencial, en la que se combinarán sesiones teóricas con formación práctica. Estas citas presenciales continuarán el 26 de septiembre y finalizarán con una performance en el Teatro Capitol de Cáceres. La programación se reanudará el 15 de noviembre con un taller de creación de una acción escénica en horario de mañana y tarde. De forma paralela, durante ese tiempo, los nuevos facilitadores trabajarán en el diseño y ejecución de una acción comunitaria en diferentes localidades, en colaboración con alguna entidad o colectivo que se presentará a finales de año.