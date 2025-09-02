Una caída de la red de Movistar deja sin internet y teléfono a Sierra de Gata

El 112 ha comunicado este martes la caída parcial de la red de Movistar en la comarca de cacereña Sierra de Gata. La avería afecta a las localidades de Gata, Robledillo de Gata, Villanueva de la Sierra, Descargamaría, Torre de Don Miguel, Santibañez Alto, Hernán Pérez y Torrecillas de los Ángeles.

Telefónica esta trabajando para resolver la incidencia, que ha dejado sin internet y conexión telefónica a estas ocho localidades.