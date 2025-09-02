Incidencia
Una caída de la red de Movistar deja sin internet y teléfono a Sierra de Gata
Están afectadas ocho localidades de la comarca
El 112 ha comunicado este martes la caída parcial de la red de Movistar en la comarca de cacereña Sierra de Gata. La avería afecta a las localidades de Gata, Robledillo de Gata, Villanueva de la Sierra, Descargamaría, Torre de Don Miguel, Santibañez Alto, Hernán Pérez y Torrecillas de los Ángeles.
Telefónica esta trabajando para resolver la incidencia, que ha dejado sin internet y conexión telefónica a estas ocho localidades.
