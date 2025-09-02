La Hermandad del Perdón de Trujillo inicia el proceso para elegir nueva directiva
El plazo para presentar candidaturas estará abierto hasta el 30 de septiembre y la votación se celebrará en Asamblea General Extraordinaria el 26 de octubre
La Hermandad del Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Asunción de Trujillo inicia un nuevo capítulo en su historia. Así, tras concluir el mandato de la actual Junta de Gobierno, la entidad ha anunciado la apertura del plazo de presentación de candidaturas para la presidencia, que permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre.
Según señala la hermandad, cualquier socio podrá presentar su candidatura solicitándolo en la secretaría, a los miembros de la comisión electoral o mediante correo electrónico. Las propuestas se remitirán a la autoridad eclesiástica correspondiente para validación.
De este modo, el calendario electoral contempla que el 26 de octubre se celebre una Asamblea General Extraordinaria en la que se votará y elegirá la nueva Junta.
No obstante, los cargos actuales permanecerán en funciones hasta el 31 de diciembre, fecha en la que finaliza el ejercicio contable y se dará paso al nuevo equipo.
La hermandad ha agradecido el apoyo y compromiso de socios y colaboradores y anima a presentar candidaturas «para garantizar la continuidad» de la institución.
- Muere una niña de 10 años en un accidente de tráfico que ha dejado otros ocho heridos en la A-5
- La Orquesta Panorama llega a Cáceres: estos son los dos pueblos donde actuará en agosto
- Los datos de todos las inversiones en pueblos de Cáceres, a golpe de 'clic
- La piscina natural más accesible de Cáceres
- El herido en los toros de Guadalupe sigue en estado grave: 'El pitón entró por la pierna y salió por el abdomen
- Un incendio pone en jaque a las casas junto al pantano de Valdesalor
- Cierra el restaurante Sésamo, referente de la hostelería de calidad en Hervás
- Leticia Sabater, Camela, Azúcar Moreno o Medina Azahara: los conciertos que no te puedes perder en Cáceres en septiembre