La Hermandad del Perdón de Trujillo inicia el proceso para elegir nueva directiva

La Hermandad del Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Asunción de Trujillo inicia un nuevo capítulo en su historia. Así, tras concluir el mandato de la actual Junta de Gobierno, la entidad ha anunciado la apertura del plazo de presentación de candidaturas para la presidencia, que permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre.

Según señala la hermandad, cualquier socio podrá presentar su candidatura solicitándolo en la secretaría, a los miembros de la comisión electoral o mediante correo electrónico. Las propuestas se remitirán a la autoridad eclesiástica correspondiente para validación.

De este modo, el calendario electoral contempla que el 26 de octubre se celebre una Asamblea General Extraordinaria en la que se votará y elegirá la nueva Junta.

No obstante, los cargos actuales permanecerán en funciones hasta el 31 de diciembre, fecha en la que finaliza el ejercicio contable y se dará paso al nuevo equipo.

La hermandad ha agradecido el apoyo y compromiso de socios y colaboradores y anima a presentar candidaturas «para garantizar la continuidad» de la institución.