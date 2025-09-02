Jesús Vázquez despide sus vacaciones en Extremadura con un mensaje en ‘A Fala’

El popular presentador de televisión Jesús Vázquez ha captado la atención de sus seguidores redes sociales con un emotivo gesto. Tras una estancia en Extremadura, Vázquez ha querido despedirse de la región publicando un mensaje en 'A Fala', la lengua de los pueblos del norte de Cáceres, demostrando su aprecio por la riqueza cultural de la región. Y es que el marido del periodista (Roberto Cortés) es natural de la Sierra de Gata, concretamente, de la localidad de Elvas, adonde la pareja acude cada vez que sus compromisos profesionales se lo permiten.

Vázquez y Cortés se casaron hace 20 años, convirtiéndose en una de las parejas más consolidadas del panorama televisivo. El extremeño, que se mantiene en un discreto segundo plano, es el manager del presentador desde que este rompiera con su oficina de representación.

El artista compartió en sus perfiles un texto en el que se lee: "Soidi, quel idel “salud” in a fala de tres precioxhus lugaris du norti d’Extremadura: Sa Martín, Valverdi y As Ellas, u lugal du mei homi.Esa fala e unha joya lingüística que ven du sigru dodi y que sigui viva, pasandu de unha generación a oitra hasta oixhi", junto a la siguiente frase: "muta soidi pa tos!" (¡mucha salud para todos!).

Un homenaje a una joya lingüística

La publicación, que ha sido celebrada por su originalidad, pone en valor 'A Fala', una lengua que se conserva en los municipios de San Martín de Trevejo, Valverde del Fresno y Eljas. Conocida por su singularidad y su origen que data del siglo XII, este idioma minoritario ha logrado pervivir de generación en generación, convirtiéndose en un verdadero tesoro cultural de la zona.

Con este gesto, Jesús Vázquez no solo ha querido expresar su cariño por la tierra extremeña, sino que también ha contribuido a dar visibilidad a un patrimonio lingüístico único. El mensaje ha sido interpretado como un homenaje personal al encanto de los pueblos del norte de Cáceres y a su gente, demostrando la conexión del presentador con la comunidad.

Jesús Vázquez es uno de los presentadores más emblemáticos de la televisión española, con más de tres décadas frente a las pantallas. Su trayectoria comenzó en los 90 como rostro de 'La quinta marcha' en Telecinco, convirtiéndose en un referente juvenil y lanzando su carrera a la fama. En los 2000 volvió a liderar formatos de alto 'rating', destacando con '¡Allá tú!' y 'Hotel Glam', que lo catapultaron de nuevo al estrellato y lo consolidaron como una voz clave de los talent shows.

En años recientes ha sido la cara de 'La Voz' y sus variantes (La Voz Kids y La Voz Senior), consolidando su papel como presentador principal de los concursos de talentos. Paralelamente, es embajador de UNICEF España, compromiso solidario que acompaña su imagen pública.