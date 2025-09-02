Montánchez se engalana con flores en sus calles para recibir a su patrona

La localidad cacereña de Montánchez ha engalanado sus calles para recibir en sus barrios a la patrona, la Virgen de la Consolación del Castillo, con motivo del 75 aniversario de su coronación.

Uno de los actos centrales que se ha programado para las fiestas será la procesión de bajada de la virgen este martes, 2 de septiembre, a partir de las diez de la noche. Irá desde la Ermita del Castillo hasta la Iglesia Parroquial de San Mateo, bajo la presidencia del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves. Salvo cambios en la agenda institucional, se desplazará hasta el municipio la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, entre otras autoridades.

Pregón

Una hora y media más tarde, a las 23:30, comenzará el pregón a cargo de Teo Lázaro Armendariz, comentarista en TVE de los encierros de los Sanfermines y de raíces montanchegas. La verbena estará amenizada por una orquesta llegada desde la provincia de Almería, Maxims Show.

En días sucesivos, desde el 3 al 6 de septiembre, la patrona recorrerá también en procesión los barrios del Pilar, Mártires, Remedios y Fátima, como cada 25 años. Junto a los actos religiosos, se han previsto otros de diversa índole, entre ellos los tradicionales festejos taurinos y el multitudinario Encuentro de Peñas, y así hasta llegar a la jornada central del día 14 con misa en plena Plaza de España, a las 12:30 horas, y procesión de retorno a la Ermita del Castillo a las seis y media de la tarde.

Actos por la coronación de la Virgen de la Consolación del Castillo / Cedidas

Aniversario

Para llegar a esta efeméride, los vecinos de Montánchez se han involucrado de una manera muy activa. Hace 25 años, en 2000, con motivo del 50 aniversario de la coronación de la Virgen de la Consolación del Castillo, los lugareños adornaron sus balcones y calles con flores elaboradas por ellos mismos. Un cuarto de siglo después, los montanchegos han redoblado esfuerzos y se pusieron manos a la obra, empezando a confeccionar sus murales y guirnaldas, "prácticamente desde hace un año", explica emocionada la mayordoma de la Cofradía, Amparo Pérez Castellanos.

Alrededor de 200 vecinos se daban cita todas las tardes para realizar esa tarea, distribuidos en cinco grupos de trabajo, que se correspondían con la zona centro del pueblo y los citados barrios del Pilar, Fátima, Mártires y Remedios. Por ellos procesionará la patrona "con el manto de los Ángeles restaurado", añade Agustín Pérez, presidente de la Cofradía, gracias a la iniciativa ‘Montánchez da puntada con hilo’.

Miguel Bosé

Hace 25 años que la Virgen no recorre las distintas ermitas del municipio. Recuerdan los vecinos que en el año 2000 el pueblo ya "parecía otro" con la ornamentación en sus calles, preparadas para un evento y que entonces tuvo como protagonista mediático al pregonero, el cantante Miguel Bosé, ‘jamonero de Montánchez’ con otros socios emprendedores.

Así las cosas, este 2025 también será diferente para el pueblo que huele a chacinas ibéricas, a jamones y lomos, en sus bodegas y doblaos, que recibe a sus emigrantes pasado el ecuador del mes de agosto "después de una semana en la playa" y que ha vuelto a juntar las culturas cristiana, árabe y judía en una semana llena de actividades. Hubo homenaje póstumo a quien siempre fue profeta en su tierra, el actor y director teatral Juan Margallo, y un reconocimiento a la labor de su compañera, la actriz Petra Martínez. Entre los Encuentros y las fiestas ha habido tiempo también, por ejemplo, para hablar del mundo taurino con el citado Teo Lázaro y el novillero local David Gutiérrez.

Exposición inmersiva

En estos días, después de la recién Misa del Emigrante en la explanada de la fortaleza de origen romano, Montánchez será devoción a su patrona en las novenas en la Iglesia Parroquial de San Mateo, con su párroco, Carlos Piñero, al frente. En la Casa de las Nogalas se encuentra una de las réplicas de la Virgen. No solo está esa imagen. Desde el mes de julio puede visitarse la exposición inmersiva ‘75 años coronada, siglos de devoción’.

Los actos para conmemorar los tres cuartos de siglo que se cumplen desde la coronación cuentan con el apoyo de distintas instituciones, entre ellas lógicamente el propio Ayuntamiento de Montánchez. Su alcalde, Joaquín Plana Flores, destaca el "gran esfuerzo por parte de asociaciones y vecinos" en los últimos meses para hacer de este "un año especial", un año "para transmitir a las futuras generaciones el amor y respeto por nuestras raíces".

El pueblo más que dobla en estos días su población. Regresan familias enteras para las fiestas patronales. Abuelos, hijos y nietos se dan cita en la Plaza de España comprando en Galerías Casa Grande (un comercio que también cumple 75 años), a la hora del chateo o en las tertulias nocturnas en las que empieza a atisbarse la llegada del otoño. Aún así, el verano se resiste a irse. Quieren los montanchegos más que nunca dar calor a su patrona. Desean llegar con salud al centenario, en septiembre de 2050, donde la localidad estará, como ahora y a buen seguro, engalanada como nunca.