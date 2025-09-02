Limpieza en los pueblos
Estos son los pueblos de Cáceres que se unen al plan de puntos limpios
La diputación licita la gestión y mejora de 32 recintos por más de seis millones de euros
El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres avanza en la ejecución del proyecto provincial de puntos limpios, que ahora abre la convocatoria de licitación de un total de 32 obras para la mejora o nueva construcción de estas infraestructuras asociadas a la gestión de residuos.
Fondos europeos
Estas actuaciones se enmarcan dentro de la subvención de 5.125.107,53 euros de fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, regulada por parte de la Consejeria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, que permitirá crear una red provincial de puntos limpios bajo la gestión del consorcio.
32 pueblos
El plan tiene como objetivo dotar, inicialmente a 32 municipios cacereños, de unas instalaciones de puntos limpios modernas, digitalizadas y adecuadas a la legislación actual, acabando con los problemas que la gestión vinculados a estos espacios. Una vez finalizadas las obras, el consorcio realizará los trámites administrativos necesarios para su puesta en servicio y dotará a las instalaciones de los medios humanos y técnicos necesarios para que su gestión se realice de forma sostenible y tecnificada.
Obras
Las obras se encuentran en licitación, divididas en cuatro lotes, y a ellas se ha destinado un monto total de 6.418.176,26 euros, añadiendo la parte aportada por la diputación. La fecha límite para presentar ofertas será hasta el próximo jueves, 18 de septiembre de 2025.
Municipios
Los lotes están divididos por pueblos. En el primero están Garrovillas de Alconétar, Malpartida de Plasencia, Torrejoncillo, Herrera de Alcántara, Navas del Madroño, Tejeda de Tiétar, Alcántara, Hinojal, Acehúche y Cedillo. En el segundo, Casas del Monte, Hervás, Piornal, Pinofranqueado, Valverde del Fresno, Hernán-Pérez, Cabezuela del Valle, Cabrero y Eljas.
En el tercero se incluyen Alía, Cañamero, Deleitosa, Navezuelas, Romangordo, Carrascalejo y Peraleda de San Román. Y por último, en el cuarto se encuentran Escurial, Montánchez, Puerto de Santa Cruz, Santa Ana, Aldea del Cano y Arroyo de la Luz.
- Muere una niña de 10 años en un accidente de tráfico que ha dejado otros ocho heridos en la A-5
- La Orquesta Panorama llega a Cáceres: estos son los dos pueblos donde actuará en agosto
- Los datos de todos las inversiones en pueblos de Cáceres, a golpe de 'clic
- La piscina natural más accesible de Cáceres
- El herido en los toros de Guadalupe sigue en estado grave: 'El pitón entró por la pierna y salió por el abdomen
- Un incendio pone en jaque a las casas junto al pantano de Valdesalor
- Cierra el restaurante Sésamo, referente de la hostelería de calidad en Hervás
- Leticia Sabater, Camela, Azúcar Moreno o Medina Azahara: los conciertos que no te puedes perder en Cáceres en septiembre