Estos son los pueblos de Cáceres que se unen al plan de puntos limpios

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres avanza en la ejecución del proyecto provincial de puntos limpios, que ahora abre la convocatoria de licitación de un total de 32 obras para la mejora o nueva construcción de estas infraestructuras asociadas a la gestión de residuos.

Fondos europeos

Estas actuaciones se enmarcan dentro de la subvención de 5.125.107,53 euros de fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, regulada por parte de la Consejeria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, que permitirá crear una red provincial de puntos limpios bajo la gestión del consorcio.

32 pueblos

El plan tiene como objetivo dotar, inicialmente a 32 municipios cacereños, de unas instalaciones de puntos limpios modernas, digitalizadas y adecuadas a la legislación actual, acabando con los problemas que la gestión vinculados a estos espacios. Una vez finalizadas las obras, el consorcio realizará los trámites administrativos necesarios para su puesta en servicio y dotará a las instalaciones de los medios humanos y técnicos necesarios para que su gestión se realice de forma sostenible y tecnificada.

Obras

Las obras se encuentran en licitación, divididas en cuatro lotes, y a ellas se ha destinado un monto total de 6.418.176,26 euros, añadiendo la parte aportada por la diputación. La fecha límite para presentar ofertas será hasta el próximo jueves, 18 de septiembre de 2025.

Municipios

Los lotes están divididos por pueblos. En el primero están Garrovillas de Alconétar, Malpartida de Plasencia, Torrejoncillo, Herrera de Alcántara, Navas del Madroño, Tejeda de Tiétar, Alcántara, Hinojal, Acehúche y Cedillo. En el segundo, Casas del Monte, Hervás, Piornal, Pinofranqueado, Valverde del Fresno, Hernán-Pérez, Cabezuela del Valle, Cabrero y Eljas.

En el tercero se incluyen Alía, Cañamero, Deleitosa, Navezuelas, Romangordo, Carrascalejo y Peraleda de San Román. Y por último, en el cuarto se encuentran Escurial, Montánchez, Puerto de Santa Cruz, Santa Ana, Aldea del Cano y Arroyo de la Luz.