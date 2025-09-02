Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reclaman el arreglo de los caminos municipales de Trujillo

Somos Cáceres sostiene que estas vías presentan «malezas, pastos y zarzas» que dificultan su uso

Camino de Trujillo.

Yolanda Jiménez

La Agrupación Local de Somos Cáceres ha denunciado el mal estado en el que se encuentran los caminos municipales de la localidad trujillana. Según explica Pedro Blanco, secretario de Política Rural de la formación, estas vías presentan «malezas, pastos y zarzas» que dificultan su uso. Así, reclaman actuaciones urgentes de conservación y mantenimiento.

Del mismo modo, el grupo considera prioritario un plan de adecentamiento y mejora de la red de caminos de titularidad municipal , dada su importancia para el día a día de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Asimismo, critica la gestión del gobierno del PP y advierte que la situación «está convirtiendo a Trujillo en una ciudad paralizada y sin futuro», sostiene.

