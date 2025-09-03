Campaña
Arroyo de la Luz, solidaria con la donación de médula ósea
ADMO ha presentado la campaña visual ‘Dona Médula, Dona Vida’, que tendrá lugar en Arroyo de la Luz hasta el próximo 30 de septiembre, en un acto celebrado en el ayuntamiento arroyano en el que participó el alcalde, Carlos Caro, la concejala de Salud, Mercedes Pérez; la concejala de Turismo, María de la Luz Parra y la técnico de ADMO en Cáceres, María Iluminada Blázquez.
Redacción
La Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO) ha organizado una campaña visual en la que participarán más de 30 comercios y empresas de Arroyo de la Luz, que expondrán en sus escaparates las camisetas con el lema Dona Médula, Dona Vida” y se convertirán en puntos de referencia e información sobre la donación de médula durante los días que dura la actividad. La campaña Visual ‘Dona Médula, Dona Vida’ es una forma de promoción de la donación de médula ósea a través de los escaparates de las diferentes tiendas y comercios de la localidad, en este caso en Arroyo de la Luz. Su objetivo es la sensibilización sobre la donación de médula ósea y sangre de cordón umbilical en un ambiente no sanitario. De esta manera se pretende poder llegar a la población en general, a través de sus negocios de cercanía, con idea de que puedan tener información directa, y tomar conciencia sobre el proceso de donación de médula ósea y sangre de cordón umbilical, ya que, en ocasiones, es el único recurso para salvar la vida de una persona que padece una enfermedad oncohematológica.
Además, tendrá lugar la Exposición ‘Arte para Dar Vida’ en la Oficina de Turismo de Arroyo de la Luz del 3 al 24 de septiembre, se instalarán puntos de información sobre la donación de médula ósea y sangre de cordón umbilical en la localidad, como una mesa informativa el 12 de septiembre por el Día de la Familia Arroyana y una mesa informativa junto con la Hermandad de Donantes de Sangre el próximo 18 de septiembre. Las empresas que quieran unirse a esta campaña pueden pasar a recoger la camiseta y material divulgativo en la Universidad Popular, de lunes a viernes en horario de 10 a 13.30 horas.
