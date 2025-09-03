Cáceres ayuda a reforzar los servicios de salud de un campamento de refugiados de Palestina

La Diputación de Cáceres destina 60.000 euros al proyecto de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (Unrwa) para reforzar los servicios de salud materno-infantil en Ein El Hilweh, el mayor campamento de personas refugiadas de Palestina en el Líbano.

A través de la iniciativa de salud materno-infantil, la institución provincial indica que Unrwa está contratando matronas y personal de enfermería, adquiriendo suministros médicos y revitalizando programas esenciales como la atención prenatal y posnatal, la vacunación infantil y los servicios de planificación familiar.

Campamento desde 1948

El trabajo se está realizando en la ciudad portuaria de Sidón, en el sur del Líbano, donde se encuentra el campamento Ein El Hilweh, establecido entre 1948 y 1949 para dar cabida a los refugiados de Amqa, Saffourieh, Shaab, Taitaba, Manshieh, al-Simireh, Al-Nahr al-Sofsaf, Hitten, Ras al-Ahmar, y Al-Tarshiha Tiereh en el norte de Palestina.

El campamento "se ha convertido en un lugar de acogida permanente para quienes huyen de distintas guerras y cuya situación se agravó aún más desde en el 2023 y 2024. El alto al fuego de noviembre de 2024 ha generado una esperanza y la posibilidad de reabrir servicios y devolver cierta normalidad a una población exhausta", trasladan desde la diputación.

Consultas y Vacunaciones

En este contexto, la agencia de la ONU ha puesto en marcha el programa de salud materno-infantil que ya ha dado sus primeros resultados en la comunidad y que se traducen en consultas médicas y vacunaciones y, como señalan desde Unrwa, "más mujeres embarazadas acuden con regularidad a sus controles, reciben la vacuna antitetánica y cuentan con seguimiento médico tras el parto; mientras los bebés de hasta un año reciben las vacunas recomendadas y los controles nutricionales".

Madre con su hija en una consulta médica. / Diputación de Cáceres

Asimismo, desde la agencia de las Naciones Unidas apuntan que "la intervención ha permitido que las mujeres participen de forma más activa en las decisiones sobre su salud y la de sus familias, reforzando su papel en un contexto donde tradicionalmente han visto limitado su protagonismo".

Dignidad y Bienestar

Según la diputación, el proyecto representa "un avance tangible hacia la dignidad y el bienestar de miles de personas" y a su vez, "está siendo posible gracias a la ayuda" de 60.000 euros de la institución provincial.

Asimismo, la Diputación de Cáceres afirma que la solidaridad internacional es "un pilar fundamental" en las políticas del organismo provincial y que afianzan "el compromiso de seguir trabajado por la salud como derecho fundamental de todas las personas y con la que se pueden salvar vidas". El pasado 1 de abril, el presidente de la institución, Miguel Ángel Morales, mantuvo un encuentro con la directora ejecutiva de Unrwa España, Raquel Martí, para hablar de los tres proyectos con los que se está trabajando en los territorios palestinos de Gaza, Cisjordania, además del que nos ocupa del Líbano.