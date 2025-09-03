Interceptan a tres hombres que trataban de huir por cometer caza furtiva en Casas de Millán

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto Serradilla, han investigado a tres personas como supuestos autores de un delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos (caza furtiva) y otro de tenencia ilícita de armas.

La Benemérita indica que los hechos ocurrieron el pasado 21 de agosto, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible comisión de un hecho de caza furtiva en una finca situada en el término municipal de Casas de Millán.

Huida

Durante el dispositivo de localización establecido, los agentes detectaron circulando por una vía próxima al lugar de los hechos, "a un vehículo ocupado por tres personas que, al cruzarse con la patrulla, huyó a gran velocidad". Por ello, desde la Guardia Civil explica que "se estableció entonces un operativo de cierre con apoyo de otras patrullas, logrando finalmente interceptar el vehículo".

Durante el intento de huida, uno de los ocupantes había tratado de huir a pie "ocultándose entre la vegetación de una finca cercana, aunque finalmente decidió salir y acompañar a los otros ocupantes del vehículo que estaban siendo identificados por los agentes", detalla el Instituto Armado.

Asimismo, la Guardia Civil señala que en el maletero hallaron botas de caza usadas, un maletín con linterna acoplable al arma, otra linterna de largo alcance de camuflaje, una emisora y bolsas de gran tamaño, elementos comúnmente empleados en la caza.

Colaboración y armas

Finalmente, la Benemérita traslada que los tres individuos "decidieron colaborar, mostrando a los agentes el lugar donde habían escondido parte del material utilizado, supuestamente, para efectuar la caza furtiva, entre ellos una caja de cartuchos metálicos, un silenciador y arma de fuego larga (rifle)".

Los elementos que los tres hombres utilizaban para efectuar la supuesta caza furtiva. / Guardia Civil

Ejemplares encontrados sin vida

Por otra parte, el encargado de la finca comunicó al día siguiente al Instituto Armado la aparición de un muflón abatido en una zona próxima a la carretera, y el 23 de agosto informó de la localización de un segundo ejemplar sin vida. Además, en este mismo enclave, la Guardia Civil afirma que la propiedad había denunciado un "incremento de estas prácticas, en el último año, con numerosos animales abatidos sin autorización de los titulares del coto".

Diligencias penales

Tras haber recabado indicios y pruebas relacionados con un delito de caza furtiva, por el supuesto abatimiento de animales sin la preceptiva autorización, en terrenos sometidos a régimen cinegético especial o utilizando armas prohibidas, la Guardia Civil indica que han instruido diligencias penales investigando a estas tres personas por la supuesta comisión de un delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos(caza furtiva) y otro de tenencia ilícita de armas.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres.

Silenciadores, armas prohibidas

Por último, el Instituto Armado explica que, según el Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993), los silenciadores están catalogados como armas prohibidas en España, por lo que su mera tenencia o utilización constituye un delito sancionado en el Código Penal con penas de prisión de uno a tres años